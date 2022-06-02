https://ria.ru/20220602/evakuatsiya-1792526137.html

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 280 человек за сутки

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 280 человек за сутки - РИА Новости, 02.06.2022

Из Мариуполя в Безыменное в ДНР эвакуировали более 280 человек за сутки

Более 280 человек, в том числе 13 детей, были эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:31

2022-06-02T09:31

2022-06-02T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Более 280 человек, в том числе 13 детей, были эвакуированы за минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное в ДНР, сообщает штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск) 1 июня до 08:00 2 июня, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 283 человека, включая 13 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Отмечается, что всего с 5 марта в Безыменное эвакуированы 38 800 человек.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" - подземные сооружения предприятия, в которых скрывались украинские военные и боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела), перешли под контроль российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20220602/svetlodarsk-1792353054.html

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Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь