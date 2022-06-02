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Беженцы из России и Белоруссии получат право на работу в Эстонии - РИА Новости, 02.06.2022
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Беженцы из России и Белоруссии получат право на работу в Эстонии
Беженцы из России и Белоруссии получат право на работу в Эстонии - РИА Новости, 02.06.2022
Беженцы из России и Белоруссии получат право на работу в Эстонии
Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство приехавшим в страну по... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:37
2022-06-02T16:53
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эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн - РИА Новости. Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство приехавшим в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.По гуманитарным соображениям визы гражданам России и Белоруссии выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе, отмечают в правительстве."Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство приехавшим в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Белоруссии. Поправки к постановлению о санкциях позволяют в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным МИД российским и белорусским журналистам, например из Associated Press", - говорится в сообщении.Также отмечается, что решение распространяется на тех белорусских граждан, которым департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.В начале апреля правительство Эстонии в связи с событиями на Украине приняло постановление, которое приостанавливает выдачу виз и видов на жительство гражданам России и Белоруссии для работы в стране.
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в мире, эстония, россия, белоруссия
16:37 02.06.2022 (обновлено: 16:53 02.06.2022)
 
Беженцы из России и Белоруссии получат право на работу в Эстонии

Правительство Эстонии разрешит выдавать рабочие визы беженцам из России и Белоруссии

© Pixabay / Angelo_GiordanoПорт в Таллине
Порт в Таллине - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Pixabay / Angelo_Giordano
Порт в Таллине. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн - РИА Новости. Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство приехавшим в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.
По гуманитарным соображениям визы гражданам России и Белоруссии выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе, отмечают в правительстве.
"Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство приехавшим в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Белоруссии. Поправки к постановлению о санкциях позволяют в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным МИД российским и белорусским журналистам, например из Associated Press", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что решение распространяется на тех белорусских граждан, которым департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В начале апреля правительство Эстонии в связи с событиями на Украине приняло постановление, которое приостанавливает выдачу виз и видов на жительство гражданам России и Белоруссии для работы в стране.
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