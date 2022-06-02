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Беженцы из России и Белоруссии получат право на работу в Эстонии

Беженцы из России и Белоруссии получат право на работу в Эстонии - РИА Новости, 02.06.2022

Беженцы из России и Белоруссии получат право на работу в Эстонии

Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство приехавшим в страну по... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:37

2022-06-02T16:37

2022-06-02T16:53

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн - РИА Новости. Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство приехавшим в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.По гуманитарным соображениям визы гражданам России и Белоруссии выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе, отмечают в правительстве."Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство приехавшим в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Белоруссии. Поправки к постановлению о санкциях позволяют в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным МИД российским и белорусским журналистам, например из Associated Press", - говорится в сообщении.Также отмечается, что решение распространяется на тех белорусских граждан, которым департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.В начале апреля правительство Эстонии в связи с событиями на Украине приняло постановление, которое приостанавливает выдачу виз и видов на жительство гражданам России и Белоруссии для работы в стране.

https://ria.ru/20220531/sanktsii-1791947698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, россия, белоруссия