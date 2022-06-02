16:37 02.06.2022 (обновлено: 16:53 02.06.2022)
Беженцы из России и Белоруссии получат право на работу в Эстонии
Правительство Эстонии разрешит выдавать рабочие визы беженцам из России и Белоруссии
Порт в Таллине. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 2 июн - РИА Новости. Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство приехавшим в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Белоруссии, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.
По гуманитарным соображениям визы гражданам России и Белоруссии выдаются в том случае, если по возвращении на родину их жизнь и здоровье могут подвергнуться реальной угрозе, отмечают в правительстве.
"Правительство Эстонии разрешит выдавать визы для работы и предпринимательской деятельности, а также срочные виды на жительство приехавшим в страну по гуманитарным соображениям гражданам России и Белоруссии. Поправки к постановлению о санкциях позволяют в виде исключения работать в Эстонии также аккредитованным МИД российским и белорусским журналистам, например из Associated Press", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что решение распространяется на тех белорусских граждан, которым департамент полиции и погранохраны выдал долгосрочную визу для работы в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В начале апреля правительство Эстонии в связи с событиями на Украине приняло постановление, которое приостанавливает выдачу виз и видов на жительство гражданам России и Белоруссии для работы в стране.