https://ria.ru/20220602/elektrichestvo-1792627219.html

Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество

Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество - РИА Новости, 02.06.2022

Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество

Многие поставщики электроэнергии в Швейцарии значительно повысят тарифы в 2023 году, в стране возможна нехватка электричества следующей зимой, сообщает в среду... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:07

2022-06-02T14:07

2022-06-02T14:07

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швейцария

европа

украина

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ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости. Многие поставщики электроэнергии в Швейцарии значительно повысят тарифы в 2023 году, в стране возможна нехватка электричества следующей зимой, сообщает в среду Федеральная комиссия по электроэнергетике ElCom."Согласно опросу компаний, занимающихся энергоснабжением, проведенному ElCom, базовые тарифы на поставки значительно возрастут у многих поставщиков в следующем году. Что касается безопасности поставок следующей зимой, остается неопределенность. Нехватка не исключается в зависимости от ситуации", - говорится в документе.Ведомство добавляет, что большая часть ответивших на этот опрос компании будет взимать более высокие тарифы следующем тарифном году, в среднем они планируют поднять стоимость на 47%. В опросе, который проводился в мае, приняли участие 172 компании из 613, куда обратилась комиссия."С августа 2021 года кривая роста показывает беспрецедентный подъем оптовых цен на электроэнергию. Цены на газ, которые значительно выросли ... являются основной причиной очень высоких цен на электроэнергию в Европе, а, следовательно, и в Швейцарии. Росту цен на электроэнергию также способствовали сильный рост цены на уголь, высокие цены на CO2 и ниже чем в среднем доступность французских атомных электростанций за последние несколько месяцев", - сказано в отчете ведомства.В документе подчеркивается, что экспортные возможности соседних стран будут иметь решающее значение для обеспечения безопасности поставок в Швейцарию следующей зимой.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и электричество.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/sanktsii-1788672865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, швейцария, европа, украина