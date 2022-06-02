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Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество - РИА Новости, 02.06.2022
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Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество
Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество - РИА Новости, 02.06.2022
Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество
Многие поставщики электроэнергии в Швейцарии значительно повысят тарифы в 2023 году, в стране возможна нехватка электричества следующей зимой, сообщает в среду... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:07
2022-06-02T14:07
экономика
швейцария
европа
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ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости. Многие поставщики электроэнергии в Швейцарии значительно повысят тарифы в 2023 году, в стране возможна нехватка электричества следующей зимой, сообщает в среду Федеральная комиссия по электроэнергетике ElCom."Согласно опросу компаний, занимающихся энергоснабжением, проведенному ElCom, базовые тарифы на поставки значительно возрастут у многих поставщиков в следующем году. Что касается безопасности поставок следующей зимой, остается неопределенность. Нехватка не исключается в зависимости от ситуации", - говорится в документе.Ведомство добавляет, что большая часть ответивших на этот опрос компании будет взимать более высокие тарифы следующем тарифном году, в среднем они планируют поднять стоимость на 47%. В опросе, который проводился в мае, приняли участие 172 компании из 613, куда обратилась комиссия."С августа 2021 года кривая роста показывает беспрецедентный подъем оптовых цен на электроэнергию. Цены на газ, которые значительно выросли ... являются основной причиной очень высоких цен на электроэнергию в Европе, а, следовательно, и в Швейцарии. Росту цен на электроэнергию также способствовали сильный рост цены на уголь, высокие цены на CO2 и ниже чем в среднем доступность французских атомных электростанций за последние несколько месяцев", - сказано в отчете ведомства.В документе подчеркивается, что экспортные возможности соседних стран будут иметь решающее значение для обеспечения безопасности поставок в Швейцарию следующей зимой.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и электричество.
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экономика, швейцария, европа, украина
14:07 02.06.2022
 
Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество

Власти Швейцарии предсказали рост цен на электричество и возможную его нехватку зимой

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная линия электропередач
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Высоковольтная линия электропередач. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости. Многие поставщики электроэнергии в Швейцарии значительно повысят тарифы в 2023 году, в стране возможна нехватка электричества следующей зимой, сообщает в среду Федеральная комиссия по электроэнергетике ElCom.
"Согласно опросу компаний, занимающихся энергоснабжением, проведенному ElCom, базовые тарифы на поставки значительно возрастут у многих поставщиков в следующем году. Что касается безопасности поставок следующей зимой, остается неопределенность. Нехватка не исключается в зависимости от ситуации", - говорится в документе.
Ведомство добавляет, что большая часть ответивших на этот опрос компании будет взимать более высокие тарифы следующем тарифном году, в среднем они планируют поднять стоимость на 47%. В опросе, который проводился в мае, приняли участие 172 компании из 613, куда обратилась комиссия.
"С августа 2021 года кривая роста показывает беспрецедентный подъем оптовых цен на электроэнергию. Цены на газ, которые значительно выросли ... являются основной причиной очень высоких цен на электроэнергию в Европе, а, следовательно, и в Швейцарии. Росту цен на электроэнергию также способствовали сильный рост цены на уголь, высокие цены на CO2 и ниже чем в среднем доступность французских атомных электростанций за последние несколько месяцев", - сказано в отчете ведомства.
В документе подчеркивается, что экспортные возможности соседних стран будут иметь решающее значение для обеспечения безопасности поставок в Швейцарию следующей зимой.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и электричество.
Высоковольтная линия электропередач - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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