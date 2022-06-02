https://ria.ru/20220602/ekonomika-1792624273.html
Экономика проходит период адаптации к санкциям, заявил Мишустин
Экономика проходит период адаптации к санкциям, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.06.2022
Экономика проходит период адаптации к санкциям, заявил Мишустин
Российская экономика проходит непростой период адаптации в условиях санкций, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:57
2022-06-02T13:57
2022-06-02T14:06
экономика
михаил мишустин
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская экономика проходит непростой период адаптации в условиях санкций, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Трансформация системы контроля позволила существенно сильно снизить административные издержки бизнеса, по экспертным оценкам, на общую сумму от 160 до 180 миллиардов рублей. Эти ресурсы теперь предприниматели могут направить на собственное развитие, что особенно актуально сейчас, когда наша экономика проходит непростой период адаптации к новым вызовам", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/1792089950.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_39:0:2675:1977_1920x0_80_0_0_e3c71517a6c247680ef9f0d30b19ca6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, михаил мишустин, санкции в отношении россии
13:57 02.06.2022 (обновлено: 14:06 02.06.2022)
Экономика проходит период адаптации к санкциям, заявил Мишустин
Премьер Мишустин заявил, что экономика проходит непростой период адаптации к санкциям