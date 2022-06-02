https://ria.ru/20220602/ekonomika-1792624273.html

Экономика проходит период адаптации к санкциям, заявил Мишустин

Экономика проходит период адаптации к санкциям, заявил Мишустин - РИА Новости, 02.06.2022

Экономика проходит период адаптации к санкциям, заявил Мишустин

Российская экономика проходит непростой период адаптации в условиях санкций, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:57

2022-06-02T13:57

2022-06-02T14:06

экономика

михаил мишустин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российская экономика проходит непростой период адаптации в условиях санкций, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Трансформация системы контроля позволила существенно сильно снизить административные издержки бизнеса, по экспертным оценкам, на общую сумму от 160 до 180 миллиардов рублей. Эти ресурсы теперь предприниматели могут направить на собственное развитие, что особенно актуально сейчас, когда наша экономика проходит непростой период адаптации к новым вызовам", - заявил Мишустин на заседании правительства в четверг.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/1792089950.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, михаил мишустин, санкции в отношении россии