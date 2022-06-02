https://ria.ru/20220602/ekonomika-1792591891.html
Эксперты: регулирование платформенной экономики требует нового подхода
Эксперты: регулирование платформенной экономики требует нового подхода - РИА Новости, 02.06.2022
Эксперты: регулирование платформенной экономики требует нового подхода
Практикующие юристы из Санкт-Петербурга презентовали исследования, связанные с практикой регулирования трудовых отношений и деятельности новой экономики -... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:35
2022-06-02T12:35
2022-06-02T12:35
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МОСКВА, 2 июн - АНО "Институт региональных проблем". Практикующие юристы из Санкт-Петербурга презентовали исследования, связанные с практикой регулирования трудовых отношений и деятельности новой экономики - самозанятости и цифровых платформ.Комплексное исследование "Регулирование цифровых платформ" проведено юристами в партнерстве с Институтом региональных проблем и посвящено платформенной экономике. Один из его основных выводов состоит в том, что понятие "платформенная экономика" не определено в российском нормативном пространстве, а права и обязанности её участников трактуются на основании документов, которые не относятся к этой форме экономической активности."Понятия из современной цифровой эпохи многие чиновники предпочитают трактовать, опираясь на терминологию и понятийно-правовой аппарат, который сформировался сто лет назад", - сказал руководитель авторского коллектива, юрист Кирилл Рашкован.По мнению практикующих юристов, обоснованное признание интернет-платформ "организаторами торгового оборота" позволит использовать в отношении их регулирования давно разработанное и детализированное поле законов и подзаконных актов вместо трудноисполнимого создания отдельного "закона о платформах" и последующего вписывания его в действующие законы и кодексы."Нужно законодательно закрепить нейтралитет цифровых платформ. Либо внесением изменений в существующий федеральный закон, так как данные платформы являются цифровыми площадками, с одной точки зрения, а с другой стороны, данная платформа не может отвечать за качество товаров и услуг, так как является организатором. Это площадка, где встречаются поставщики и потребители", - считает глава Санкт-Петербургской коллегии адвокатов "Диктум" Надежда Кирсенкова.Исследователи выяснили, что основным на сегодняшний день является экономическое понимание целей и задач платформ, а значит, точкой приложения усилий правоведов должна стать адаптация нормативно-правового регулирования к экономическим представлениям и догмам.Исследователи делают вывод, что цифровые платформы могут считаться особыми участниками рынка в полном смысле этого слова. Они играют организующую роль, являясь в широком понимании своего рода цифровыми посредниками. Вне всякого сомнения, цифровые платформы должны вести себя добросовестно, честно и порядочно по отношению к участникам торгового оборота, однако не следует при этом возлагать на них ответственность за качество товаров и услуг. Отношение к платформе как к поставщику является в корне ошибочным и не имеет права на существование, и, как следствие, следует пресекать любые попытки расширительного трактования сути правоотношений между платформами и пользователями.Платформа - организатор рынка, который предоставляет пользователям равные возможности для непосредственного взаимодействия. Аксиомой правовой концепции цифровых платформ становится, соответственно, понимание того, что платформа - не поставщик товаров, не исполнитель услуг и ни в коем случае не работодатель.В связи с тем, что достаточное количество российских граждан зарабатывают через платформы в статусе самозанятых, исследователи коснулись результатов другого доклада, проведенного ранее. Анализ законодательства и судебной практики убедительно доказывают необоснованность практики Федеральной налоговой службы по признанию отношений самозанятых и предприятий "трудовыми" - без заявления одной из сторон, без решения суда и без участия Государственной трудовой инспекции.Кирилл Рашкован попросил не путать предмет исследования с фиктивной занятостью. "В нашем случае речь идет о честных участниках гражданского оборота товаров и услуг", - отметил он.По мнению научного руководителя ИРП Дмитрия Журавлева, "в условиях ковида и санкций, самозанятость – это способ решения социальных проблем, как для граждан, так и для регионов."Многие до сих пор воспринимают таких людей как наемных работников. Это не соответствует действительности, логике и правовым принципам". – считает он. Журавлев полагает, что следует совсем по-другому воспринимать такое явление, как самозанятость, и "не отказываться от регулирования, а производить его сообразно реалиям цифровой экономики XXI века", - сказал он."Речь идет о том, чтобы регулирование соответствовало предмету. Чтобы мы не пытались с помощью вожжей вести автомобиль", - подчеркнул Журавлев.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 2 июн - АНО "Институт региональных проблем". Практикующие юристы из Санкт-Петербурга презентовали исследования, связанные с практикой регулирования трудовых отношений и деятельности новой экономики - самозанятости и цифровых платформ.
Комплексное исследование "Регулирование цифровых платформ" проведено юристами в партнерстве с Институтом региональных проблем и посвящено платформенной экономике. Один из его основных выводов состоит в том, что понятие "платформенная экономика" не определено в российском нормативном пространстве, а права и обязанности её участников трактуются на основании документов, которые не относятся к этой форме экономической активности.
"Понятия из современной цифровой эпохи многие чиновники предпочитают трактовать, опираясь на терминологию и понятийно-правовой аппарат, который сформировался сто лет назад", - сказал руководитель авторского коллектива, юрист Кирилл Рашкован.
По мнению практикующих юристов, обоснованное признание интернет-платформ "организаторами торгового оборота" позволит использовать в отношении их регулирования давно разработанное и детализированное поле законов и подзаконных актов вместо трудноисполнимого создания отдельного "закона о платформах" и последующего вписывания его в действующие законы и кодексы.
"Нужно законодательно закрепить нейтралитет цифровых платформ. Либо внесением изменений в существующий федеральный закон, так как данные платформы являются цифровыми площадками, с одной точки зрения, а с другой стороны, данная платформа не может отвечать за качество товаров и услуг, так как является организатором. Это площадка, где встречаются поставщики и потребители", - считает глава Санкт-Петербургской коллегии адвокатов "Диктум" Надежда Кирсенкова.
Исследователи выяснили, что основным на сегодняшний день является экономическое понимание целей и задач платформ, а значит, точкой приложения усилий правоведов должна стать адаптация нормативно-правового регулирования к экономическим представлениям и догмам.
Исследователи делают вывод, что цифровые платформы могут считаться особыми участниками рынка в полном смысле этого слова. Они играют организующую роль, являясь в широком понимании своего рода цифровыми посредниками. Вне всякого сомнения, цифровые платформы должны вести себя добросовестно, честно и порядочно по отношению к участникам торгового оборота, однако не следует при этом возлагать на них ответственность за качество товаров и услуг. Отношение к платформе как к поставщику является в корне ошибочным и не имеет права на существование, и, как следствие, следует пресекать любые попытки расширительного трактования сути правоотношений между платформами и пользователями.
Платформа - организатор рынка, который предоставляет пользователям равные возможности для непосредственного взаимодействия. Аксиомой правовой концепции цифровых платформ становится, соответственно, понимание того, что платформа - не поставщик товаров, не исполнитель услуг и ни в коем случае не работодатель.
В связи с тем, что достаточное количество российских граждан зарабатывают через платформы в статусе самозанятых, исследователи коснулись результатов другого доклада, проведенного ранее. Анализ законодательства и судебной практики убедительно доказывают необоснованность практики Федеральной налоговой службы по признанию отношений самозанятых и предприятий "трудовыми" - без заявления одной из сторон, без решения суда и без участия Государственной трудовой инспекции.
Кирилл Рашкован попросил не путать предмет исследования с фиктивной занятостью. "В нашем случае речь идет о честных участниках гражданского оборота товаров и услуг", - отметил он.
По мнению научного руководителя ИРП Дмитрия Журавлева, "в условиях ковида и санкций, самозанятость – это способ решения социальных проблем, как для граждан, так и для регионов.
"Многие до сих пор воспринимают таких людей как наемных работников. Это не соответствует действительности, логике и правовым принципам". – считает он. Журавлев полагает, что следует совсем по-другому воспринимать такое явление, как самозанятость, и "не отказываться от регулирования, а производить его сообразно реалиям цифровой экономики XXI века", - сказал он.
"Речь идет о том, чтобы регулирование соответствовало предмету. Чтобы мы не пытались с помощью вожжей вести автомобиль", - подчеркнул Журавлев.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.