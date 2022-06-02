https://ria.ru/20220602/dtp-1792589345.html
В Омской области пьяный водитель без прав сбил ребенка на детской площадке
В Омской области пьяный водитель без прав сбил ребенка на детской площадке - РИА Новости, 02.06.2022
В Омской области пьяный водитель без прав сбил ребенка на детской площадке
Пьяный водитель без прав за рулем "Волги" в Омской области вылетел с дороги на детскую площадку, где сбил ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:18
2022-06-02T12:18
2022-06-02T12:18
происшествия
тара
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_73d63e7c885af9a49f61617ac46a2897.jpg
ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Пьяный водитель без прав за рулем "Волги" в Омской области вылетел с дороги на детскую площадку, где сбил ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД.Инцидент произошел в 10.45 (7.45 мск)."45-летний водитель автомобиля "Волга" с признаками алкогольного опьянения, не имеющий права управления, двигаясь по улице Сельскохозяйственной города Тары, в районе дома №18 не справился с управлением автомобиля и допустил съезд в левый по ходу движения кювет. Затем допустил наезд на 6-летнего ребенка, находящегося на детской площадке", - рассказали в пресс-службе.Мальчик госпитализирован, на мужчину возбуждено административное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством". Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220529/dtp-1791548153.html
тара
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_8c3d9befca56eee30ad1caae8ec3cf63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тара, омская область
В Омской области пьяный водитель без прав сбил ребенка на детской площадке
В Омской области пьяный водитель без прав вылетел на детскую площадку и сбил ребенка