https://ria.ru/20220602/dtp-1792589345.html

В Омской области пьяный водитель без прав сбил ребенка на детской площадке

В Омской области пьяный водитель без прав сбил ребенка на детской площадке - РИА Новости, 02.06.2022

В Омской области пьяный водитель без прав сбил ребенка на детской площадке

Пьяный водитель без прав за рулем "Волги" в Омской области вылетел с дороги на детскую площадку, где сбил ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:18

2022-06-02T12:18

2022-06-02T12:18

происшествия

тара

омская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151849/23/1518492397_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_73d63e7c885af9a49f61617ac46a2897.jpg

ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Пьяный водитель без прав за рулем "Волги" в Омской области вылетел с дороги на детскую площадку, где сбил ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД.Инцидент произошел в 10.45 (7.45 мск)."45-летний водитель автомобиля "Волга" с признаками алкогольного опьянения, не имеющий права управления, двигаясь по улице Сельскохозяйственной города Тары, в районе дома №18 не справился с управлением автомобиля и допустил съезд в левый по ходу движения кювет. Затем допустил наезд на 6-летнего ребенка, находящегося на детской площадке", - рассказали в пресс-службе.Мальчик госпитализирован, на мужчину возбуждено административное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством". Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220529/dtp-1791548153.html

тара

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, тара, омская область