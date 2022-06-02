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В Омской области пьяный водитель без прав сбил ребенка на детской площадке - РИА Новости, 02.06.2022
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В Омской области пьяный водитель без прав сбил ребенка на детской площадке
В Омской области пьяный водитель без прав сбил ребенка на детской площадке - РИА Новости, 02.06.2022
В Омской области пьяный водитель без прав сбил ребенка на детской площадке
Пьяный водитель без прав за рулем "Волги" в Омской области вылетел с дороги на детскую площадку, где сбил ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:18
2022-06-02T12:18
происшествия
тара
омская область
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ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Пьяный водитель без прав за рулем "Волги" в Омской области вылетел с дороги на детскую площадку, где сбил ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД.Инцидент произошел в 10.45 (7.45 мск)."45-летний водитель автомобиля "Волга" с признаками алкогольного опьянения, не имеющий права управления, двигаясь по улице Сельскохозяйственной города Тары, в районе дома №18 не справился с управлением автомобиля и допустил съезд в левый по ходу движения кювет. Затем допустил наезд на 6-летнего ребенка, находящегося на детской площадке", - рассказали в пресс-службе.Мальчик госпитализирован, на мужчину возбуждено административное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством". Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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происшествия, тара, омская область
12:18 02.06.2022
 
В Омской области пьяный водитель без прав сбил ребенка на детской площадке

В Омской области пьяный водитель без прав вылетел на детскую площадку и сбил ребенка

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи. Архивное фото
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ОМСК, 2 июн - РИА Новости. Пьяный водитель без прав за рулем "Волги" в Омской области вылетел с дороги на детскую площадку, где сбил ребенка, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД.
Инцидент произошел в 10.45 (7.45 мск).
"45-летний водитель автомобиля "Волга" с признаками алкогольного опьянения, не имеющий права управления, двигаясь по улице Сельскохозяйственной города Тары, в районе дома №18 не справился с управлением автомобиля и допустил съезд в левый по ходу движения кювет. Затем допустил наезд на 6-летнего ребенка, находящегося на детской площадке", - рассказали в пресс-службе.
Мальчик госпитализирован, на мужчину возбуждено административное дело по статье "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством". Обстоятельства и причины происшествия выясняются.
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