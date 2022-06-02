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Путин призвал дать ход отечественным наработкам в дорожном строительстве - РИА Новости, 02.06.2022
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Путин призвал дать ход отечественным наработкам в дорожном строительстве
Путин призвал дать ход отечественным наработкам в дорожном строительстве - РИА Новости, 02.06.2022
Путин призвал дать ход отечественным наработкам в дорожном строительстве
Президент России Владимир Путин предложил дать ход наработкам отечественных научных институтов и вузов при строительстве дорог, убрать все препоны на этом... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:10
2022-06-02T17:10
владимир путин
технологии
россия
дороги
политика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил дать ход наработкам отечественных научных институтов и вузов при строительстве дорог, убрать все препоны на этом направлении."Важно дать ход наработкам отечественных научных институтов и профильных вузов, предоставить им широкие возможности для разработки, внедрения новых технологий, материалов и решений строительных, убрать все административные и иные барьеры и препоны. Конечно, проекты по созданию соответствующих производственных мощностей должны быть синхронизированы с работами по дорожному строительству, чтобы не было сбоев в поставках продукции и в выполнении графика работ", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.
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владимир путин, технологии, россия, дороги, политика
17:10 02.06.2022
 
Путин призвал дать ход отечественным наработкам в дорожном строительстве

Путин призвал дать ход наработкам отечественных институтов и вузов при строительстве дорог

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил дать ход наработкам отечественных научных институтов и вузов при строительстве дорог, убрать все препоны на этом направлении.
"Важно дать ход наработкам отечественных научных институтов и профильных вузов, предоставить им широкие возможности для разработки, внедрения новых технологий, материалов и решений строительных, убрать все административные и иные барьеры и препоны. Конечно, проекты по созданию соответствующих производственных мощностей должны быть синхронизированы с работами по дорожному строительству, чтобы не было сбоев в поставках продукции и в выполнении графика работ", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.
Федеральная трасса - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 16:53
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