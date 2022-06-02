https://ria.ru/20220602/dorogi-1792691500.html

Путин призвал дать ход отечественным наработкам в дорожном строительстве

Путин призвал дать ход отечественным наработкам в дорожном строительстве - РИА Новости, 02.06.2022

Путин призвал дать ход отечественным наработкам в дорожном строительстве

Президент России Владимир Путин предложил дать ход наработкам отечественных научных институтов и вузов при строительстве дорог, убрать все препоны на этом... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:10

2022-06-02T17:10

2022-06-02T17:10

владимир путин

технологии

россия

дороги

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790720348_0:29:3151:1801_1920x0_80_0_0_5af7259b8c32da1429aab6d085ce5018.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил дать ход наработкам отечественных научных институтов и вузов при строительстве дорог, убрать все препоны на этом направлении."Важно дать ход наработкам отечественных научных институтов и профильных вузов, предоставить им широкие возможности для разработки, внедрения новых технологий, материалов и решений строительных, убрать все административные и иные барьеры и препоны. Конечно, проекты по созданию соответствующих производственных мощностей должны быть синхронизированы с работами по дорожному строительству, чтобы не было сбоев в поставках продукции и в выполнении графика работ", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.

https://ria.ru/20220602/dorogi-1792686072.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, технологии, россия, дороги, политика