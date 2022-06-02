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Путин призвал рационально использовать ресурсы на дорожное строительство - РИА Новости, 02.06.2022
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Путин призвал рационально использовать ресурсы на дорожное строительство
Путин призвал рационально использовать ресурсы на дорожное строительство - РИА Новости, 02.06.2022
Путин призвал рационально использовать ресурсы на дорожное строительство
Все ресурсы на дорожное строительство должны быть использованы рационально, чтобы принести пользу экономике и россиянам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:05
2022-06-02T17:05
экономика
владимир путин
россия
строительство
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Все ресурсы на дорожное строительство должны быть использованы рационально, чтобы принести пользу экономике и россиянам, заявил президент России Владимир Путин."Работа предстоит колоссальная просто - и по масштабам, по территории, по объемам финансирования. Здесь не должно быть никаких сбоев, все должно быть отлажено... Они (ресурсы) должны быть использованы рационально и принести реальную пользу экономике страны и нашим людям", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.
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экономика, владимир путин, россия, строительство
17:05 02.06.2022
 
Путин призвал рационально использовать ресурсы на дорожное строительство

Путин: все ресурсы на дорожное строительство надо использовать рационально

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчасток дороги Северо-Восточной хорды в Москве
Участок дороги Северо-Восточной хорды в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Участок дороги Северо-Восточной хорды в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Все ресурсы на дорожное строительство должны быть использованы рационально, чтобы принести пользу экономике и россиянам, заявил президент России Владимир Путин.
"Работа предстоит колоссальная просто - и по масштабам, по территории, по объемам финансирования. Здесь не должно быть никаких сбоев, все должно быть отлажено... Они (ресурсы) должны быть использованы рационально и принести реальную пользу экономике страны и нашим людям", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 15:40
Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссияСтроительство
 
 
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