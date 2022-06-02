https://ria.ru/20220602/dorogi-1792689295.html

Путин призвал рационально использовать ресурсы на дорожное строительство

Путин призвал рационально использовать ресурсы на дорожное строительство - РИА Новости, 02.06.2022

Путин призвал рационально использовать ресурсы на дорожное строительство

Все ресурсы на дорожное строительство должны быть использованы рационально, чтобы принести пользу экономике и россиянам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:05

2022-06-02T17:05

2022-06-02T17:05

экономика

владимир путин

россия

строительство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748840996_0:171:3338:2048_1920x0_80_0_0_9d9d728337ba88b69abab050aa235f72.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Все ресурсы на дорожное строительство должны быть использованы рационально, чтобы принести пользу экономике и россиянам, заявил президент России Владимир Путин."Работа предстоит колоссальная просто - и по масштабам, по территории, по объемам финансирования. Здесь не должно быть никаких сбоев, все должно быть отлажено... Они (ресурсы) должны быть использованы рационально и принести реальную пользу экономике страны и нашим людям", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.

https://ria.ru/20220602/dorogi-1792659311.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, владимир путин, россия, строительство