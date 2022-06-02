https://ria.ru/20220602/dorogi-1792689295.html
Путин призвал рационально использовать ресурсы на дорожное строительство
Путин призвал рационально использовать ресурсы на дорожное строительство - РИА Новости, 02.06.2022
Путин призвал рационально использовать ресурсы на дорожное строительство
Все ресурсы на дорожное строительство должны быть использованы рационально, чтобы принести пользу экономике и россиянам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:05
2022-06-02T17:05
2022-06-02T17:05
экономика
владимир путин
россия
строительство
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Все ресурсы на дорожное строительство должны быть использованы рационально, чтобы принести пользу экономике и россиянам, заявил президент России Владимир Путин."Работа предстоит колоссальная просто - и по масштабам, по территории, по объемам финансирования. Здесь не должно быть никаких сбоев, все должно быть отлажено... Они (ресурсы) должны быть использованы рационально и принести реальную пользу экономике страны и нашим людям", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства.
https://ria.ru/20220602/dorogi-1792659311.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, строительство
Путин призвал рационально использовать ресурсы на дорожное строительство
Путин: все ресурсы на дорожное строительство надо использовать рационально