https://ria.ru/20220602/dorogi-1792686072.html
Хуснуллин рассказал о финансировании пятилетней дорожной программы
Хуснуллин рассказал о финансировании пятилетней дорожной программы - РИА Новости, 02.06.2022
Хуснуллин рассказал о финансировании пятилетней дорожной программы
Объем финансирования пятилетней программы дорожного строительства в РФ составит 13,2 триллиона рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:53
2022-06-02T16:53
2022-06-02T17:53
экономика
казань
екатеринбург
россия
дороги
марат хуснуллин
владимир путин
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Объем финансирования пятилетней программы дорожного строительства в РФ составит 13,2 триллиона рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Всего общий объем финансирования программы составляет 13,2 триллиона рублей. Колоссальная сумма. Их них 5,4 триллиона - средства федерального дорожного фонда, 7,2 триллиона - региональные. Еще 436 миллиардов - это деньги фонда национального благосостояния на проекты, которые вы уже одобрили в конце прошлого года: это М-12, Казань – Екатеринбург, обход Твери", - сказал он.Согласно программе, в целом за пятилетку около 85% дорог опорной сети приведут в нормативное состояние. В большинстве регионов этот результат будет достигнут к 2023 году, уточнил Хуснуллин. Также планируется построить и реконструировать 4 тысячи километров дорог, еще более 3 тысяч километров дорог расширить c двух до четырех полос, построить 46 обходов крупных городов.При этом вице-премьер предложил зафиксировать с 2025 года минимальное финансирование программы строительства автодорог на уровне около 1,9 триллиона рублей. "Мы просим поддержать утверждение пятилетнего плана в рамках существующих программных документов с минимальным объемом финансирования не ниже 1,88 триллиона начиная с 2025 года", - добавил он.
https://ria.ru/20220602/dorogi-1792658292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, казань, екатеринбург, россия, дороги, марат хуснуллин, владимир путин
16:53 02.06.2022 (обновлено: 17:53 02.06.2022)
Хуснуллин рассказал о финансировании пятилетней дорожной программы
Хуснуллин: на финансирование пятилетней дорожной программы выделят 13,2 триллиона рублей
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Объем финансирования пятилетней программы дорожного строительства в РФ составит 13,2 триллиона рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Всего общий объем финансирования программы составляет 13,2 триллиона рублей. Колоссальная сумма. Их них 5,4 триллиона - средства федерального дорожного фонда, 7,2 триллиона - региональные. Еще 436 миллиардов - это деньги фонда национального благосостояния на проекты, которые вы уже одобрили в конце прошлого года: это М-12, Казань
– Екатеринбург
, обход Твери", - сказал он.
Согласно программе, в целом за пятилетку около 85% дорог опорной сети приведут в нормативное состояние. В большинстве регионов этот результат будет достигнут к 2023 году, уточнил Хуснуллин. Также планируется построить и реконструировать 4 тысячи километров дорог, еще более 3 тысяч километров дорог расширить c двух до четырех полос, построить 46 обходов крупных городов.
При этом вице-премьер предложил зафиксировать с 2025 года минимальное финансирование программы строительства автодорог на уровне около 1,9 триллиона рублей. "Мы просим поддержать утверждение пятилетнего плана в рамках существующих программных документов с минимальным объемом финансирования не ниже 1,88 триллиона начиная с 2025 года", - добавил он.