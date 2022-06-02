https://ria.ru/20220602/dorogi-1792686072.html

Хуснуллин рассказал о финансировании пятилетней дорожной программы

Хуснуллин рассказал о финансировании пятилетней дорожной программы - РИА Новости, 02.06.2022

Хуснуллин рассказал о финансировании пятилетней дорожной программы

Объем финансирования пятилетней программы дорожного строительства в РФ составит 13,2 триллиона рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:53

2022-06-02T16:53

2022-06-02T17:53

экономика

казань

екатеринбург

россия

дороги

марат хуснуллин

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155730/20/1557302019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dff4c3238e7c4119f48a7777749d040d.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Объем финансирования пятилетней программы дорожного строительства в РФ составит 13,2 триллиона рублей, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным."Всего общий объем финансирования программы составляет 13,2 триллиона рублей. Колоссальная сумма. Их них 5,4 триллиона - средства федерального дорожного фонда, 7,2 триллиона - региональные. Еще 436 миллиардов - это деньги фонда национального благосостояния на проекты, которые вы уже одобрили в конце прошлого года: это М-12, Казань – Екатеринбург, обход Твери", - сказал он.Согласно программе, в целом за пятилетку около 85% дорог опорной сети приведут в нормативное состояние. В большинстве регионов этот результат будет достигнут к 2023 году, уточнил Хуснуллин. Также планируется построить и реконструировать 4 тысячи километров дорог, еще более 3 тысяч километров дорог расширить c двух до четырех полос, построить 46 обходов крупных городов.При этом вице-премьер предложил зафиксировать с 2025 года минимальное финансирование программы строительства автодорог на уровне около 1,9 триллиона рублей. "Мы просим поддержать утверждение пятилетнего плана в рамках существующих программных документов с минимальным объемом финансирования не ниже 1,88 триллиона начиная с 2025 года", - добавил он.

https://ria.ru/20220602/dorogi-1792658292.html

казань

екатеринбург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, казань, екатеринбург, россия, дороги, марат хуснуллин, владимир путин