https://ria.ru/20220602/dorogi-1792684249.html

Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года

Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года - РИА Новости, 02.06.2022

Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года

Владимир Путин на совещании с членами кабмина поручил правительству утвердить план дорожного строительства на пять лет, объем финансирования оценивается... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:45

2022-06-02T16:45

2022-06-02T18:16

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами кабмина поручил правительству утвердить план дорожного строительства на пять лет, объем финансирования оценивается примерно в 13,2 триллиона рублей."Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023-2027 годы", — сказал президент.Он поставил задачу определить перечень объектов для постройки, ремонта или реконструкции и сформировать дополнительный список. Он, как заметил глава государства, необходим, так как "открываются новые возможности, в том числе финансовые".Как подчеркнул президент, в стране "есть возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне"."Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности", — заявил он.Путин поручил администрации президента учесть прозвучавшие на совещании предложения и зафиксировать их в документе, который будет подготовлен по его итогам.

https://ria.ru/20220601/meridian-1792240327.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, экономика