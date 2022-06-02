16:45 02.06.2022 (обновлено: 18:16 02.06.2022)
Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года
Путин поручил правительству утвердить план дорожного строительства на 2023-2027 годы
Укладка асфальтового покрытия автотрассы. Архивное фото
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами кабмина поручил правительству утвердить план дорожного строительства на пять лет, объем финансирования оценивается примерно в 13,2 триллиона рублей.
"Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023-2027 годы", — сказал президент.
Он поставил задачу определить перечень объектов для постройки, ремонта или реконструкции и сформировать дополнительный список. Он, как заметил глава государства, необходим, так как "открываются новые возможности, в том числе финансовые".
"Хотел бы отдельно обратиться к главам субъектов. <…> У нас налажен строгий мониторинг и контроль над целевым расходованием средств федерального дорожного фонда. Тогда как ресурсы региональных фондов порой перебрасываются на какие-то другие цели, другие участки работы. И я прошу такую практику прекратить и использовать региональные дорожные фонды строго по назначению", — добавил Путин.
Как подчеркнул президент, в стране "есть возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне".
"Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности", — заявил он.
"Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности", — заявил он.
Путин поручил администрации президента учесть прозвучавшие на совещании предложения и зафиксировать их в документе, который будет подготовлен по его итогам.
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