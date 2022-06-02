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Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года - РИА Новости, 02.06.2022
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Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года
Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года - РИА Новости, 02.06.2022
Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года
Владимир Путин на совещании с членами кабмина поручил правительству утвердить план дорожного строительства на пять лет, объем финансирования оценивается... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T16:45
2022-06-02T18:16
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами кабмина поручил правительству утвердить план дорожного строительства на пять лет, объем финансирования оценивается примерно в 13,2 триллиона рублей."Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023-2027 годы", — сказал президент.Он поставил задачу определить перечень объектов для постройки, ремонта или реконструкции и сформировать дополнительный список. Он, как заметил глава государства, необходим, так как "открываются новые возможности, в том числе финансовые".Как подчеркнул президент, в стране "есть возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне"."Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности", — заявил он.Путин поручил администрации президента учесть прозвучавшие на совещании предложения и зафиксировать их в документе, который будет подготовлен по его итогам.
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владимир путин, экономика
16:45 02.06.2022 (обновлено: 18:16 02.06.2022)
 
Путин поручил утвердить план дорожного строительства до 2027 года

Путин поручил правительству утвердить план дорожного строительства на 2023-2027 годы

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкУкладка асфальтового покрытия автотрассы
Укладка асфальтового покрытия автотрассы - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Укладка асфальтового покрытия автотрассы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами кабмина поручил правительству утвердить план дорожного строительства на пять лет, объем финансирования оценивается примерно в 13,2 триллиона рублей.
"Прошу правительство утвердить план дорожного строительства на ближайшее пятилетие, то есть на 2023-2027 годы", — сказал президент.
Он поставил задачу определить перечень объектов для постройки, ремонта или реконструкции и сформировать дополнительный список. Он, как заметил глава государства, необходим, так как "открываются новые возможности, в том числе финансовые".

"Хотел бы отдельно обратиться к главам субъектов. <…> У нас налажен строгий мониторинг и контроль над целевым расходованием средств федерального дорожного фонда. Тогда как ресурсы региональных фондов порой перебрасываются на какие-то другие цели, другие участки работы. И я прошу такую практику прекратить и использовать региональные дорожные фонды строго по назначению", — добавил Путин.

Как подчеркнул президент, в стране "есть возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне".

"Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности", — заявил он.
Путин поручил администрации президента учесть прозвучавшие на совещании предложения и зафиксировать их в документе, который будет подготовлен по его итогам.
Строительство дороги - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
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