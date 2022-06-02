https://ria.ru/20220602/dorogi-1792659311.html

Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин

Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин - РИА Новости, 02.06.2022

Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне - долговечные и безопасные. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:40

2022-06-02T15:40

2022-06-02T15:47

россия

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792396248_0:0:2962:1667_1920x0_80_0_0_cdea769c4c8cabf4bff32b7f117afe99.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне - долговечные и безопасные."Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства в четверг.

https://ria.ru/20220602/dorogi-1792658292.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, экономика