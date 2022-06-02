https://ria.ru/20220602/dorogi-1792659311.html
Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин
Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин - РИА Новости, 02.06.2022
Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне - долговечные и безопасные. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:40
2022-06-02T15:40
2022-06-02T15:47
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне - долговечные и безопасные."Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства в четверг.
https://ria.ru/20220602/dorogi-1792658292.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
15:40 02.06.2022 (обновлено: 15:47 02.06.2022)
Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин
Путин: в России есть все возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне