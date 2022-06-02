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Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин - РИА Новости, 02.06.2022
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Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин
Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин - РИА Новости, 02.06.2022
Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне - долговечные и безопасные. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:40
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россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне - долговечные и безопасные."Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства в четверг.
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россия, владимир путин, экономика
15:40 02.06.2022 (обновлено: 15:47 02.06.2022)
 
Россия может строить дороги на высочайшем уровне, заявил Путин

Путин: в России есть все возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в России есть возможности, чтобы вести строительство дорог на высочайшем уровне - долговечные и безопасные.
"Россия располагает собственными научно-технологичными заделами в сфере инфраструктурного строительства. У нас есть все, чтобы вести его на высочайшем уровне с соблюдением всех экологических норм, выполнять современные требования к качеству дорожного полотна и его долговечности, по безопасности", - сказал Путин на совещании по вопросам дорожного строительства в четверг.
Трасса - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 15:37
Путин призвал быстрее вводить в эксплуатацию новые участки дорог
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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