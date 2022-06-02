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Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/donetsk-1792662369.html
Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин
Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин
Украинские войска в 15.30 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:49
2022-06-02T15:57
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Это десятый обстрел Петровского района Донецка, зафиксированный представительством ДНР в СЦКК за сутки. За полчаса до него украинские войска обстреляли столицу республики из танкового орудия, выпустив 12 снарядов."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220602/donbass-1792648496.html
https://ria.ru/20220602/obstrel-1792628248.html
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петровский район
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в мире, владимир путин, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, сцкк
15:49 02.06.2022 (обновлено: 15:57 02.06.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку 15 мин

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 15 мин

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив 15 мин калибром 120 миллиметров, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Это десятый обстрел Петровского района Донецка, зафиксированный представительством ДНР в СЦКК за сутки. За полчаса до него украинские войска обстреляли столицу республики из танкового орудия, выпустив 12 снарядов.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.30 - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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