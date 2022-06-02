Украинские войска обстреляли Донецк из крупнокалиберного миномета и танка
В ДНР сообщили об обстреле Донецка из крупнокалиберного миномета и танка со стороны ВСУ
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПоследствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом, Донецк
Последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом, Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка 12 мин калибром 120 миллиметров, также район подвергся обстрелу из танкового орудия, по городу произведено 12 выстрелов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 (совпадает с мск) - н.п. Марьинка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 12 мин калибром 120 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
По данным представительства, в 15.00 также со стороны Марьинки по Петровскому району Донецка произвели 12 выстрелов из танкового орудия.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.