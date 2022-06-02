https://ria.ru/20220602/donetsk-1792605159.html

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:01

2022-06-02T13:01

2022-06-02T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

донецк (днр)

россия

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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В Telegram-канале представительства уточняется, что обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Красногоровка.Предыдущий обстрел этого района был зафиксирован в 11.20 мск, тогда украинские войска выпустили также пять снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220602/obstrel-1792573892.html

https://ria.ru/20220602/donbass-1792592118.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, донецк (днр), россия