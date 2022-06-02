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Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/donetsk-1792605159.html
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:01
2022-06-02T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В Telegram-канале представительства уточняется, что обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Красногоровка.Предыдущий обстрел этого района был зафиксирован в 11.20 мск, тогда украинские войска выпустили также пять снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220602/obstrel-1792573892.html
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донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, донецк (днр), россия
13:01 02.06.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 122 миллиметра

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В Telegram-канале представительства уточняется, что обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Красногоровка.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 11:27Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Макеевку и Петровский район Донецка
Предыдущий обстрел этого района был зафиксирован в 11.20 мск, тогда украинские войска выпустили также пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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Украинские войска обстреляли Горловку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Россия
 
 
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