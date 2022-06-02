Украинские войска выпустили по Донецку еще пять снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку пять снарядов калибра 122 миллиметра
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В Telegram-канале представительства уточняется, что обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Красногоровка.
Предыдущий обстрел этого района был зафиксирован в 11.20 мск, тогда украинские войска выпустили также пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.