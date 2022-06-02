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Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/donetsk-1792530148.html
Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку
Украинские войска в 9.05 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:48
2022-06-02T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
донецк (днр)
россия
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска в 9.05 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Красногоровка, отмечается в Telegram-канале представительства.Предыдущий обстрел этого района был совершен в 8.55 мск, украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220602/obstrel-1792520956.html
https://ria.ru/20220602/donbass-1792518450.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, донецк (днр), россия
09:48 02.06.2022
 
Украинские войска выпустили еще пять снарядов по Донецку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили еще пять снарядов по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПовреждения фасада после обстрела
Повреждения фасада после обстрела - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Повреждения фасада после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска в 9.05 мск вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обстрел зафиксирован со стороны населенного пункта Красногоровка, отмечается в Telegram-канале представительства.
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
09:08Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли ДНР
Предыдущий обстрел этого района был совершен в 8.55 мск, украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Осколки разбитого окна после обстрела - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
08:50Специальная военная операция на Украине
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Россия
 
 
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