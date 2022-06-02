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Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
Украинские войска в 14.40 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Михайловка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:06
2022-06-02T15:06
2022-06-02T15:06
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в мире
украина
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Михайловка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Михайловке пять снарядов калибра 122 миллиметра