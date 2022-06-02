https://ria.ru/20220602/donbass-1792648496.html

Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска обстреляли Михайловку в ДНР

Украинские войска в 14.40 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Михайловка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:06

2022-06-02T15:06

2022-06-02T15:06

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 14.40 выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по населенному пункту Михайловка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.40 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Михайловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220602/donbass-1792617553.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина