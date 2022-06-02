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Иностранные наемники будут подсудимыми на трибунале, заявили в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
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Иностранные наемники будут подсудимыми на трибунале, заявили в ДНР
Иностранные наемники будут подсудимыми на трибунале, заявили в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
Иностранные наемники будут подсудимыми на трибунале, заявили в ДНР
Инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники окажутся на скамье подсудимых международного трибунала, также там могут оказаться спонсоры националистических... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:00
2022-06-02T14:01
в мире
дарья морозова
владимир путин
россия
донбасс
украина
нато
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники окажутся на скамье подсудимых международного трибунала, также там могут оказаться спонсоры националистических батальонов, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. В среду Шишкина заявила, что первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" - по аналогии с трибуналами времен Второй Мировой войны."На скамье подсудимых окажутся не только те, кто взял в руки оружие и физически присутствовал на линии фронта. Причем мы говорим не только о гражданах Украины, потому что в рядах террористов… очень много наемников из стран Европы, много командного состава, инструкторов из стран НАТО… И эти люди тоже попали в плен. Также на скамье подсудимых, мы очень надеемся, окажутся те физические лица и юридические, которые финансировали этот терроризм. Которые вот уже девятый год продолжают это делать. Которые взращивали нацбатальоны, вооружали, обучали. Финансирование - это тоже отдельная статья… Отдельное военное преступление", - сказала Шишкина.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220602/tribunal-1792616454.html
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донбасс
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в мире, дарья морозова, владимир путин, россия, донбасс, украина, нато
14:00 02.06.2022 (обновлено: 14:01 02.06.2022)
 
Иностранные наемники будут подсудимыми на трибунале, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что инструкторы НАТО и иностранные наемники будут подсудимыми на трибунале

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками батальона "Азов"
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками батальона Азов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками батальона "Азов". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Инструкторы из стран НАТО и иностранные наемники окажутся на скамье подсудимых международного трибунала, также там могут оказаться спонсоры националистических батальонов, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. В среду Шишкина заявила, что первое "промежуточное" заседание трибунала может пройти в конце лета, это будет "Мариупольский трибунал" - по аналогии с трибуналами времен Второй Мировой войны.
Украинские военнопленные в исправительном учреждении ДНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 13:29Специальная военная операция на Украине
Промежуточный трибунал над украинскими боевиками пройдет в Мариуполе
"На скамье подсудимых окажутся не только те, кто взял в руки оружие и физически присутствовал на линии фронта. Причем мы говорим не только о гражданах Украины, потому что в рядах террористов… очень много наемников из стран Европы, много командного состава, инструкторов из стран НАТО… И эти люди тоже попали в плен. Также на скамье подсудимых, мы очень надеемся, окажутся те физические лица и юридические, которые финансировали этот терроризм. Которые вот уже девятый год продолжают это делать. Которые взращивали нацбатальоны, вооружали, обучали. Финансирование - это тоже отдельная статья… Отдельное военное преступление", - сказала Шишкина.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.
В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Донецк - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 13:10Специальная военная операция на Украине
В ДНР пообещали соответствие устава трибунала международным конвенциям
 
В миреДарья МорозоваВладимир ПутинРоссияДонбассУкраинаНАТО
 
 
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