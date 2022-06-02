https://ria.ru/20220602/donbass-1792617553.html
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска снова обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров и три гранаты, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:34
2022-06-02T13:34
2022-06-02T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в Донецкой Народной Республике, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров и три гранаты, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 мин калибром 120 мм, 3 гранаты из СПГ", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220602/donbass-1792617003.html
https://ria.ru/20220602/obstrel-1792590596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир путин, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол
Украинские войска снова обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке десять мин калибра 120 миллиметров