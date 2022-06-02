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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/donbass-1792617003.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку
Украинские войска в 13.05 мск выпустили по Ясиноватой 20 ракет из РСЗО "Град", также обстрелу подверглась Пантелеймоновка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:30
2022-06-02T13:38
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 мск выпустили по Ясиноватой 20 ракет из РСЗО "Град", также обстрелу подверглась Пантелеймоновка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).До этого представительство сообщало о трех обстрелах Ясиноватой за сутки со стороны украинских войск с применением ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 13.15 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220602/donbass-1792617553.html
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ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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в мире, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика, украина
13:30 02.06.2022 (обновлено: 13:38 02.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Пантелеймоновку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 20 ракет по Ясиноватой и пять снарядов по Пантелеймоновке

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитое при обстреле окно
Разбитое при обстреле окно - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Разбитое при обстреле окно. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 13.05 мск выпустили по Ясиноватой 20 ракет из РСЗО "Град", также обстрелу подверглась Пантелеймоновка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
До этого представительство сообщало о трех обстрелах Ясиноватой за сутки со стороны украинских войск с применением ствольной артиллерии калибром 155 миллиметров.
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"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град"; 13.15 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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