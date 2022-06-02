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В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявил Басурин - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/donbass-1792577203.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявил Басурин
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявил Басурин - РИА Новости, 02.06.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявил Басурин
Один человек в ДНР погиб за прошедшие сутки после обстрелов украинских войск, 17 были ранены, заявил в четверг заместитель начальника управления Народной... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:43
2022-06-02T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один человек в ДНР погиб за прошедшие сутки после обстрелов украинских войск, 17 были ранены, заявил в четверг заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин."За минувшие сутки у нас один погибший, 17 раненных", - сказал Басурин в эфире Первого канала.Он добавил, что "почти 500 снарядов было выпущено ВСУ по городской черте".
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
11:43 02.06.2022
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявил Басурин

Басурин заявил, что за прошедшие сутки в республике погиб человек, 17 жителей ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставитель Следственного комитета фиксирует разрушения в школе в Донецке
Представитель Следственного комитета фиксирует разрушения в школе в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представитель Следственного комитета фиксирует разрушения в школе в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один человек в ДНР погиб за прошедшие сутки после обстрелов украинских войск, 17 были ранены, заявил в четверг заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин.
"За минувшие сутки у нас один погибший, 17 раненных", - сказал Басурин в эфире Первого канала.
Он добавил, что "почти 500 снарядов было выпущено ВСУ по городской черте".
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 12:59Специальная военная операция на Украине
Мужчина погиб при обстреле Горловки украинскими войсками
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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