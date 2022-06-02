https://ria.ru/20220602/donbass-1792577203.html

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявил Басурин

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявил Басурин - РИА Новости, 02.06.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявил Басурин

Один человек в ДНР погиб за прошедшие сутки после обстрелов украинских войск, 17 были ранены, заявил в четверг заместитель начальника управления Народной... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:43

2022-06-02T11:43

2022-06-02T11:43

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один человек в ДНР погиб за прошедшие сутки после обстрелов украинских войск, 17 были ранены, заявил в четверг заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин."За минувшие сутки у нас один погибший, 17 раненных", - сказал Басурин в эфире Первого канала.Он добавил, что "почти 500 снарядов было выпущено ВСУ по городской черте".

https://ria.ru/20220601/obstrel-1792320097.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика