https://ria.ru/20220602/donbass-1792577203.html
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявил Басурин
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявил Басурин - РИА Новости, 02.06.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявил Басурин
Один человек в ДНР погиб за прошедшие сутки после обстрелов украинских войск, 17 были ранены, заявил в четверг заместитель начальника управления Народной... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:43
2022-06-02T11:43
2022-06-02T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Один человек в ДНР погиб за прошедшие сутки после обстрелов украинских войск, 17 были ранены, заявил в четверг заместитель начальника управления Народной милиции Эдуард Басурин."За минувшие сутки у нас один погибший, 17 раненных", - сказал Басурин в эфире Первого канала.Он добавил, что "почти 500 снарядов было выпущено ВСУ по городской черте".
https://ria.ru/20220601/obstrel-1792320097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, заявил Басурин
Басурин заявил, что за прошедшие сутки в республике погиб человек, 17 жителей ранены