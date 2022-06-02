https://ria.ru/20220602/donbass-1792525759.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли из РСЗО "Град" поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике , выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:29

2022-06-02T09:29

2022-06-02T09:32

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО "Град" поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике , выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В Telegram-канале представительства отмечается, что обстрел зафиксирован в 9.10 мск со стороны населенного пункта Новгородское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220602/obstrel-1792520956.html

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина