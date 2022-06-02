https://ria.ru/20220602/donbass-1792525759.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли из РСЗО "Град" поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике , выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:29
2022-06-02T09:29
2022-06-02T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg
ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО "Град" поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике , выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В Telegram-канале представительства отмечается, что обстрел зафиксирован в 9.10 мск со стороны населенного пункта Новгородское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220602/obstrel-1792520956.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_0d7ff9ce70a592d7bab0aedcc7a2eef9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
09:29 02.06.2022 (обновлено: 09:32 02.06.2022)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Пантелеймоновке десять ракет из "Града"