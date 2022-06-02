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Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/donbass-1792525759.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли из РСЗО "Град" поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике , выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:29
2022-06-02T09:32
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО "Град" поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике , выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В Telegram-канале представительства отмечается, что обстрел зафиксирован в 9.10 мск со стороны населенного пункта Новгородское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220602/obstrel-1792520956.html
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина
09:29 02.06.2022 (обновлено: 09:32 02.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Пантелеймоновке десять ракет из "Града"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда
Мужчина демонстрирует осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО "Град" поселок Пантелеймоновка в Донецкой народной республике , выпустив 10 ракет, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В Telegram-канале представительства отмечается, что обстрел зафиксирован в 9.10 мск со стороны населенного пункта Новгородское.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Украинские военные ведут огонь из миномета - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
09:08Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки 68 раз обстреляли ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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