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Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/donbass-1792523392.html
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов
Украинские войска в 9.05 выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T09:20
2022-06-02T09:30
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
владимир путин
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 9.05 выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.По данным представительства, это уже третий за сутки обстрел Ясиноватой со стороны Авдеевки. До этого также применялась артиллерия калибром 155 миллиметров, всего было выпущено 16 снарядов."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220602/donbass-1792525759.html
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ясиноватая
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в мире, ясиноватая, владимир путин, донецкая народная республика, украина
09:20 02.06.2022 (обновлено: 09:30 02.06.2022)
 
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска в 9.05 выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
По данным представительства, это уже третий за сутки обстрел Ясиноватой со стороны Авдеевки. До этого также применялась артиллерия калибром 155 миллиметров, всего было выпущено 16 снарядов.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.05 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
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