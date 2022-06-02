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Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/donbass-1792518450.html
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 02.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 8.35 мск выпустили по городу Ясиноватая в ДНР еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T08:50
2022-06-02T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска в 8.35 мск выпустили по городу Ясиноватая в ДНР еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В сообщении представительства в Telegram-канале уточняется, что огонь велся со стороны населенного пункта Авдеевка.Предыдущий обстрел, по данным ведомства, был зафиксирован в 8.10 мск, было выпущено также восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220602/donbass-1792515936.html
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донецкая народная республика
россия
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, ясиноватая
08:50 02.06.2022 (обновлено: 09:01 02.06.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще восемь снарядов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОсколки разбитого окна после обстрела
Осколки разбитого окна после обстрела - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Осколки разбитого окна после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска в 8.35 мск выпустили по городу Ясиноватая в ДНР еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В сообщении представительства в Telegram-канале уточняется, что огонь велся со стороны населенного пункта Авдеевка.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
08:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Макеевку
Предыдущий обстрел, по данным ведомства, был зафиксирован в 8.10 мск, было выпущено также восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
08:25Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЯсиноватая
 
 
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