08:50 02.06.2022 (обновлено: 09:01 02.06.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой в ДНР еще восемь снарядов
Осколки разбитого окна после обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска в 8.35 мск выпустили по городу Ясиноватая в ДНР еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В сообщении представительства в Telegram-канале уточняется, что огонь велся со стороны населенного пункта Авдеевка.
Предыдущий обстрел, по данным ведомства, был зафиксирован в 8.10 мск, было выпущено также восемь снарядов калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.