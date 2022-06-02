https://ria.ru/20220602/donbass-1792518450.html

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 8.35 мск выпустили по городу Ясиноватая в ДНР еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:50

2022-06-02T08:50

2022-06-02T09:01

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

ясиноватая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787230642_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_de2a21f509bfdbe0d8434f78014ba0e8.jpg

ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска в 8.35 мск выпустили по городу Ясиноватая в ДНР еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В сообщении представительства в Telegram-канале уточняется, что огонь велся со стороны населенного пункта Авдеевка.Предыдущий обстрел, по данным ведомства, был зафиксирован в 8.10 мск, было выпущено также восемь снарядов калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220602/donbass-1792515936.html

https://ria.ru/20220602/donbass-1792515673.html

донецкая народная республика

россия

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, ясиноватая