https://ria.ru/20220602/donbass-1792515936.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район города Макеевка в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T08:29

2022-06-02T08:29

2022-06-02T08:29

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Червоногвардейский район города Макеевка в Донецкой народной республике, выпустив семь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.В сообщении в Telegram-канале представительства говорится, что обстрел совершен в 7.45 мск со стороны населенного пункта Авдеевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220602/obstrel-1792512907.html

россия

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донецкая народная республика, украина