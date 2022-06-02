https://ria.ru/20220602/dolschiki-1792697277.html

В Нижнем Новгороде вручили ключи от квартир дольщикам проблемного дома

В Нижнем Новгороде вручили ключи от квартир дольщикам проблемного дома - РИА Новости, 02.06.2022

В Нижнем Новгороде вручили ключи от квартир дольщикам проблемного дома

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с дольщиками осмотрел жилой комплекс "Сердце Нижнего" и вручил ключи нескольким дольщикам, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:31

2022-06-02T17:31

2022-06-02T17:31

нижегородская область

общество

марат хуснуллин

жилье

нижегородская область

нижний новгород

россия

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с дольщиками осмотрел жилой комплекс "Сердце Нижнего" и вручил ключи нескольким дольщикам, сообщает пресс-служба правительства региона.Участниками долевого строительства ЖК "Сердце Нижнего" стали 87 человек, некоторым из них пришлось ждать своей квартиры около 10 лет."О выдаче разрешения на ввод дома ЖК "Сердце Нижнего" в эксплуатацию сообщил председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он напомнил, что в конце 2020 года наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства объекта, для выполнения работ региональному фонду потребовалось чуть более года", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области отметил, что все долгострои с обманутыми дольщиками в Нижегородской области сложные, но даже на этом фоне "Сердце Нижнего" - особенный комплекс. "Его строительство было остановлено на очень высокой степени готовности, для таких домов мы обычно находим нового застройщика и предлагаем за достройку компенсационный земельный участок. Так происходило с домом на Родионова-Деловой и ЖК "Пражский квартал". В ЖК "Сердце Нижнего" были проблемы с подключением коммуникаций, которые потребовали разработки новых технических решений. Пришлось корректировать проект, и я рад, что, несмотря на все эти сложности, теперь дом достроен, и на 87 обманутых дольщиков у нас в регионе станет меньше", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Площадь введенного шестиэтажного дома ЖК "Сердце Нижнего" со встроенными офисными помещениями и подземной парковкой составляет 9,6 тысячи квадратных метров. В доме 75 квартир, из которых 70 проданы дольщикам.Дом в самом центре Нижнего Новгорода начали строить в 2009 году. В 2018 году был прекращен договор о строительстве, заключенный с застройщиком "Сердца Нижнего" - ООО "Международная строительная компания". ООО "МСК" в конце 2019 года был признан банкротом. После решения наблюдательного совета в 2021 году объект был передан региональному фонду защиты прав дольщиков Нижегородской области, который под контролем Фонда развития территорий осуществлял работы.Глава региона напомнил, что в 2021 году были восстановлены права более 2000 граждан в отношении 40 проблемных объектов. В 2022 году в регионе будет восстановлено в правах около тысячи дольщиков."Региональному фонду предстоит напряженная работа – до конца года к вводу заявлены еще семь проблемных объектов в Нижегородской области. Надеемся, что еще около 800 дольщиков до конца года получат свои квартиры", - приводятся в сообщении слова главного управляющего директора Фонда развития территорий Константина Тимофеева.

https://ria.ru/20220531/les-1792125422.html

https://ria.ru/20220527/stantsiya-1791264279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, марат хуснуллин, жилье, нижегородская область, нижний новгород, россия, глеб никитин