В Нижнем Новгороде вручили ключи от квартир дольщикам проблемного дома
Ключи от квартир вручили дольщикам проблемного дома в центре Нижнего Новгорода
Новая квартира. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с дольщиками осмотрел жилой комплекс "Сердце Нижнего" и вручил ключи нескольким дольщикам, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участниками долевого строительства ЖК "Сердце Нижнего" стали 87 человек, некоторым из них пришлось ждать своей квартиры около 10 лет.
"О выдаче разрешения на ввод дома ЖК "Сердце Нижнего" в эксплуатацию сообщил председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он напомнил, что в конце 2020 года наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства объекта, для выполнения работ региональному фонду потребовалось чуть более года", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области отметил, что все долгострои с обманутыми дольщиками в Нижегородской области сложные, но даже на этом фоне "Сердце Нижнего" - особенный комплекс. "Его строительство было остановлено на очень высокой степени готовности, для таких домов мы обычно находим нового застройщика и предлагаем за достройку компенсационный земельный участок. Так происходило с домом на Родионова-Деловой и ЖК "Пражский квартал". В ЖК "Сердце Нижнего" были проблемы с подключением коммуникаций, которые потребовали разработки новых технических решений. Пришлось корректировать проект, и я рад, что, несмотря на все эти сложности, теперь дом достроен, и на 87 обманутых дольщиков у нас в регионе станет меньше", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Площадь введенного шестиэтажного дома ЖК "Сердце Нижнего" со встроенными офисными помещениями и подземной парковкой составляет 9,6 тысячи квадратных метров. В доме 75 квартир, из которых 70 проданы дольщикам.
Дом в самом центре Нижнего Новгорода начали строить в 2009 году. В 2018 году был прекращен договор о строительстве, заключенный с застройщиком "Сердца Нижнего" - ООО "Международная строительная компания". ООО "МСК" в конце 2019 года был признан банкротом. После решения наблюдательного совета в 2021 году объект был передан региональному фонду защиты прав дольщиков Нижегородской области, который под контролем Фонда развития территорий осуществлял работы.
Глава региона напомнил, что в 2021 году были восстановлены права более 2000 граждан в отношении 40 проблемных объектов. В 2022 году в регионе будет восстановлено в правах около тысячи дольщиков.
"Региональному фонду предстоит напряженная работа – до конца года к вводу заявлены еще семь проблемных объектов в Нижегородской области. Надеемся, что еще около 800 дольщиков до конца года получат свои квартиры", - приводятся в сообщении слова главного управляющего директора Фонда развития территорий Константина Тимофеева.