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В Нижнем Новгороде вручили ключи от квартир дольщикам проблемного дома - РИА Новости, 02.06.2022
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Нижегородская область
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В Нижнем Новгороде вручили ключи от квартир дольщикам проблемного дома
В Нижнем Новгороде вручили ключи от квартир дольщикам проблемного дома - РИА Новости, 02.06.2022
В Нижнем Новгороде вручили ключи от квартир дольщикам проблемного дома
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с дольщиками осмотрел жилой комплекс "Сердце Нижнего" и вручил ключи нескольким дольщикам, сообщает... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:31
2022-06-02T17:31
нижегородская область
общество
марат хуснуллин
жилье
нижегородская область
нижний новгород
россия
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с дольщиками осмотрел жилой комплекс "Сердце Нижнего" и вручил ключи нескольким дольщикам, сообщает пресс-служба правительства региона.Участниками долевого строительства ЖК "Сердце Нижнего" стали 87 человек, некоторым из них пришлось ждать своей квартиры около 10 лет."О выдаче разрешения на ввод дома ЖК "Сердце Нижнего" в эксплуатацию сообщил председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он напомнил, что в конце 2020 года наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства объекта, для выполнения работ региональному фонду потребовалось чуть более года", - говорится в сообщении.Губернатор Нижегородской области отметил, что все долгострои с обманутыми дольщиками в Нижегородской области сложные, но даже на этом фоне "Сердце Нижнего" - особенный комплекс. "Его строительство было остановлено на очень высокой степени готовности, для таких домов мы обычно находим нового застройщика и предлагаем за достройку компенсационный земельный участок. Так происходило с домом на Родионова-Деловой и ЖК "Пражский квартал". В ЖК "Сердце Нижнего" были проблемы с подключением коммуникаций, которые потребовали разработки новых технических решений. Пришлось корректировать проект, и я рад, что, несмотря на все эти сложности, теперь дом достроен, и на 87 обманутых дольщиков у нас в регионе станет меньше", - цитирует пресс-служба слова Никитина.Площадь введенного шестиэтажного дома ЖК "Сердце Нижнего" со встроенными офисными помещениями и подземной парковкой составляет 9,6 тысячи квадратных метров. В доме 75 квартир, из которых 70 проданы дольщикам.Дом в самом центре Нижнего Новгорода начали строить в 2009 году. В 2018 году был прекращен договор о строительстве, заключенный с застройщиком "Сердца Нижнего" - ООО "Международная строительная компания". ООО "МСК" в конце 2019 года был признан банкротом. После решения наблюдательного совета в 2021 году объект был передан региональному фонду защиты прав дольщиков Нижегородской области, который под контролем Фонда развития территорий осуществлял работы.Глава региона напомнил, что в 2021 году были восстановлены права более 2000 граждан в отношении 40 проблемных объектов. В 2022 году в регионе будет восстановлено в правах около тысячи дольщиков."Региональному фонду предстоит напряженная работа – до конца года к вводу заявлены еще семь проблемных объектов в Нижегородской области. Надеемся, что еще около 800 дольщиков до конца года получат свои квартиры", - приводятся в сообщении слова главного управляющего директора Фонда развития территорий Константина Тимофеева.
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общество, марат хуснуллин, жилье, нижегородская область, нижний новгород, россия, глеб никитин
17:31 02.06.2022
 
В Нижнем Новгороде вручили ключи от квартир дольщикам проблемного дома

Ключи от квартир вручили дольщикам проблемного дома в центре Нижнего Новгорода

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНовая квартира
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн — РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с дольщиками осмотрел жилой комплекс "Сердце Нижнего" и вручил ключи нескольким дольщикам, сообщает пресс-служба правительства региона.
Участниками долевого строительства ЖК "Сердце Нижнего" стали 87 человек, некоторым из них пришлось ждать своей квартиры около 10 лет.
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"О выдаче разрешения на ввод дома ЖК "Сердце Нижнего" в эксплуатацию сообщил председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Он напомнил, что в конце 2020 года наблюдательный совет Фонда развития территорий принял решение о завершении строительства объекта, для выполнения работ региональному фонду потребовалось чуть более года", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области отметил, что все долгострои с обманутыми дольщиками в Нижегородской области сложные, но даже на этом фоне "Сердце Нижнего" - особенный комплекс. "Его строительство было остановлено на очень высокой степени готовности, для таких домов мы обычно находим нового застройщика и предлагаем за достройку компенсационный земельный участок. Так происходило с домом на Родионова-Деловой и ЖК "Пражский квартал". В ЖК "Сердце Нижнего" были проблемы с подключением коммуникаций, которые потребовали разработки новых технических решений. Пришлось корректировать проект, и я рад, что, несмотря на все эти сложности, теперь дом достроен, и на 87 обманутых дольщиков у нас в регионе станет меньше", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Площадь введенного шестиэтажного дома ЖК "Сердце Нижнего" со встроенными офисными помещениями и подземной парковкой составляет 9,6 тысячи квадратных метров. В доме 75 квартир, из которых 70 проданы дольщикам.
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Дом в самом центре Нижнего Новгорода начали строить в 2009 году. В 2018 году был прекращен договор о строительстве, заключенный с застройщиком "Сердца Нижнего" - ООО "Международная строительная компания". ООО "МСК" в конце 2019 года был признан банкротом. После решения наблюдательного совета в 2021 году объект был передан региональному фонду защиты прав дольщиков Нижегородской области, который под контролем Фонда развития территорий осуществлял работы.
Глава региона напомнил, что в 2021 году были восстановлены права более 2000 граждан в отношении 40 проблемных объектов. В 2022 году в регионе будет восстановлено в правах около тысячи дольщиков.
"Региональному фонду предстоит напряженная работа – до конца года к вводу заявлены еще семь проблемных объектов в Нижегородской области. Надеемся, что еще около 800 дольщиков до конца года получат свои квартиры", - приводятся в сообщении слова главного управляющего директора Фонда развития территорий Константина Тимофеева.
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Нижегородская областьОбществоМарат ХуснуллинЖильеНижегородская областьНижний НовгородРоссияГлеб Никитин
 
 
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