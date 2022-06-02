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Украинские войска выпустили семь мин по Доломитному

Украинские войска выпустили семь мин по Доломитному - РИА Новости, 02.06.2022

Украинские войска выпустили семь мин по Доломитному

Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив семь мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:31

2022-06-02T11:31

2022-06-02T11:31

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 2 июн – РИА Новости. Украинские войска обстреляли поселок Доломитное в Донецкой народной республике, выпустив семь мин калибром 82 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Обстрел, по данным представительства, опубликованным в Telegram-канале, произведен в 9.43 мск со стороны населенного пункта Новолуганское.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.

донецкая народная республика

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины