https://ria.ru/20220602/dollar-1792497044.html

Россиян предупредили о последствиях "раздувания" доллара

Россиян предупредили о последствиях "раздувания" доллара - РИА Новости, 02.06.2022

Россиян предупредили о последствиях "раздувания" доллара

В апреле началось быстрое укрепление курса доллара США по отношению к китайскому юаню и валютам развивающихся стран. Эта тенденция с повышением Федеральной... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T03:18

2022-06-02T03:18

2022-06-02T05:06

экономика

доллар

юань

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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В апреле началось быстрое укрепление курса доллара США по отношению к китайскому юаню и валютам развивающихся стран. Эта тенденция с повышением Федеральной резервной системой США процентной ставки и ожиданиями дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в Штатах. Результатом чрезмерного укрепления доллара может стать экономический кризис в развивающихся странах, пояснила агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.Причиной такой ситуации эксперт называет то, что доллар является основной мировой резервной валютой, на которую приходится 80 % валютно-обменных операций. Степанова считает, что “укрепление курса доллара приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков”. На фоне спада мировой экономики это способно разрушить устойчивость долговой политики не только в развивающихся странах, где уровень госдолга выше 100% ВВП, а экономический рост заметно отстает от темпов роста задолженности.Как считает Степанова, укрепление доллара вместе с одновременным подорожаниям продовольствия, удобрений и сырья повысит риски для продовольственной безопасности и вызовет рост уровня бедности во многих регионах.

https://ria.ru/20220601/rubl-1792234683.html

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, доллар, юань