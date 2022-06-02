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Россиян предупредили о последствиях "раздувания" доллара - РИА Новости, 02.06.2022
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Россиян предупредили о последствиях "раздувания" доллара
Россиян предупредили о последствиях "раздувания" доллара - РИА Новости, 02.06.2022
Россиян предупредили о последствиях "раздувания" доллара
В апреле началось быстрое укрепление курса доллара США по отношению к китайскому юаню и валютам развивающихся стран. Эта тенденция с повышением Федеральной... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T03:18
2022-06-02T05:06
экономика
доллар
юань
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В апреле началось быстрое укрепление курса доллара США по отношению к китайскому юаню и валютам развивающихся стран. Эта тенденция с повышением Федеральной резервной системой США процентной ставки и ожиданиями дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в Штатах. Результатом чрезмерного укрепления доллара может стать экономический кризис в развивающихся странах, пояснила агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.Причиной такой ситуации эксперт называет то, что доллар является основной мировой резервной валютой, на которую приходится 80 % валютно-обменных операций. Степанова считает, что “укрепление курса доллара приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков”. На фоне спада мировой экономики это способно разрушить устойчивость долговой политики не только в развивающихся странах, где уровень госдолга выше 100% ВВП, а экономический рост заметно отстает от темпов роста задолженности.Как считает Степанова, укрепление доллара вместе с одновременным подорожаниям продовольствия, удобрений и сырья повысит риски для продовольственной безопасности и вызовет рост уровня бедности во многих регионах.
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экономика, доллар, юань
03:18 02.06.2022 (обновлено: 05:06 02.06.2022)
 
Россиян предупредили о последствиях "раздувания" доллара

Эксперт Степанова: укрепление доллара грозит проблемами для развивающихся стран

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбменный пункт
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. В апреле началось быстрое укрепление курса доллара США по отношению к китайскому юаню и валютам развивающихся стран. Эта тенденция с повышением Федеральной резервной системой США процентной ставки и ожиданиями дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики в Штатах. Результатом чрезмерного укрепления доллара может стать экономический кризис в развивающихся странах, пояснила агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.
Причиной такой ситуации эксперт называет то, что доллар является основной мировой резервной валютой, на которую приходится 80 % валютно-обменных операций. Степанова считает, что “укрепление курса доллара приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков”. На фоне спада мировой экономики это способно разрушить устойчивость долговой политики не только в развивающихся странах, где уровень госдолга выше 100% ВВП, а экономический рост заметно отстает от темпов роста задолженности.
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Как считает Степанова, укрепление доллара вместе с одновременным подорожаниям продовольствия, удобрений и сырья повысит риски для продовольственной безопасности и вызовет рост уровня бедности во многих регионах.
 
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