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Билайн подписал Национальный инклюзивный договор - РИА Новости, 02.06.2022
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Билайн подписал Национальный инклюзивный договор
Билайн подписал Национальный инклюзивный договор - РИА Новости, 02.06.2022
Билайн подписал Национальный инклюзивный договор
ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в четверг на площадке Форума решения социальных задач, организованного Агентством стратегических инициатив, подписало документ о... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:02
2022-06-02T15:19
вымпелком
билайн
технологии
общество
мобильная связь
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в четверг на площадке Форума решения социальных задач, организованного Агентством стратегических инициатив, подписало документ о присоедини к Национальному инклюзивному договору, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Цель договора – содействие реализации программ по интеграции людей с инвалидностью в общественную и экономическую жизнь, а также раскрытие бизнес-потенциала проектов и решений, ориентированных на эту аудиторию.Телекоммуникационный сектор играет важную роль в развитии принципа равных прав и возможностей, предоставляя возможности цифрового доступа к системе образования, государственным и медицинским сервисам, трудоустройству, культурным и социальным событиям."Я убежден, что присоединение к Национальному инклюзивному договору – это важный шаг, позволяющий масштабировать усилия государства и бизнеса по созданию новых подходов и практик, продвигающих повестку равных прав и возможностей. Для билайн эта повестка реализуется, прежде всего, посредством технологий связи – мы создаем инновационные решения и сервисы для повышения качества жизни людей, и наши клиенты с инвалидностью – в фокусе нашего особого внимания и заботы. Убежден, что в рамках партнерства на столь высоком уровне, эти подходы получат новое звучание и устойчивое позитивное развитие на уровне всего общества", - считает генеральный директор билайн Александр Торбахов, слова которого приводятся в сообщении.Подписывая Национальный инклюзивный договор, ПАО "ВымпелКом" заявил о своей готовности: содействовать созданию лучшего качества жизни через инновационные технологии, подходы и партнерства, предполагающие новые возможности для равного участия в жизни общества, экономических процессах и самореализации; развивать комфортную, равноправную и безопасную среду через внедрение инклюзивных технологических решений в городскую и сельскую инфраструктуру, транспорт, культурное пространство, образование и трудоустройство; разрабатывать, внедрять и популяризировать инновационные решения в сфере медицины и реабилитации, поддержки технологически-ориентированных стартапов, занимающихся созданием ассистивных технологий и устройств; создавать новые возможности для переосмысления проблематики и реализации положений Конвенции по правам инвалидов через коммуникационные кампании, просветительские программы и практики, вдохновляющие на системные изменения в обществе.
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вымпелком, билайн, технологии, общество, мобильная связь
15:02 02.06.2022 (обновлено: 15:19 02.06.2022)
 

Билайн подписал Национальный инклюзивный договор

© Фото : Предоставлено пресс-службой АСИ "Открыто для всех"Билайн подписал Национальный инклюзивный договор
Билайн подписал Национальный инклюзивный договор - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой АСИ "Открыто для всех"
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МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в четверг на площадке Форума решения социальных задач, организованного Агентством стратегических инициатив, подписало документ о присоедини к Национальному инклюзивному договору, сообщает пресс-служба мобильного оператора.
Цель договора – содействие реализации программ по интеграции людей с инвалидностью в общественную и экономическую жизнь, а также раскрытие бизнес-потенциала проектов и решений, ориентированных на эту аудиторию.
Логотип Билайн
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Телекоммуникационный сектор играет важную роль в развитии принципа равных прав и возможностей, предоставляя возможности цифрового доступа к системе образования, государственным и медицинским сервисам, трудоустройству, культурным и социальным событиям.
"Я убежден, что присоединение к Национальному инклюзивному договору – это важный шаг, позволяющий масштабировать усилия государства и бизнеса по созданию новых подходов и практик, продвигающих повестку равных прав и возможностей. Для билайн эта повестка реализуется, прежде всего, посредством технологий связи – мы создаем инновационные решения и сервисы для повышения качества жизни людей, и наши клиенты с инвалидностью – в фокусе нашего особого внимания и заботы. Убежден, что в рамках партнерства на столь высоком уровне, эти подходы получат новое звучание и устойчивое позитивное развитие на уровне всего общества", - считает генеральный директор билайн Александр Торбахов, слова которого приводятся в сообщении.
Подписывая Национальный инклюзивный договор, ПАО "ВымпелКом" заявил о своей готовности: содействовать созданию лучшего качества жизни через инновационные технологии, подходы и партнерства, предполагающие новые возможности для равного участия в жизни общества, экономических процессах и самореализации; развивать комфортную, равноправную и безопасную среду через внедрение инклюзивных технологических решений в городскую и сельскую инфраструктуру, транспорт, культурное пространство, образование и трудоустройство; разрабатывать, внедрять и популяризировать инновационные решения в сфере медицины и реабилитации, поддержки технологически-ориентированных стартапов, занимающихся созданием ассистивных технологий и устройств; создавать новые возможности для переосмысления проблематики и реализации положений Конвенции по правам инвалидов через коммуникационные кампании, просветительские программы и практики, вдохновляющие на системные изменения в обществе.
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ВымпелКомБилайнТехнологииОбществомобильная связь
 
 
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