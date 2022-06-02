https://ria.ru/20220602/dogovor-1792646749.html

Билайн подписал Национальный инклюзивный договор

Билайн подписал Национальный инклюзивный договор - РИА Новости, 02.06.2022

Билайн подписал Национальный инклюзивный договор

ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в четверг на площадке Форума решения социальных задач, организованного Агентством стратегических инициатив, подписало документ о... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:02

2022-06-02T15:02

2022-06-02T15:19

вымпелком

билайн

технологии

общество

мобильная связь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792644484_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_28a5b1654d0edf67c0f3f1be26e000fe.jpg

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) в четверг на площадке Форума решения социальных задач, организованного Агентством стратегических инициатив, подписало документ о присоедини к Национальному инклюзивному договору, сообщает пресс-служба мобильного оператора.Цель договора – содействие реализации программ по интеграции людей с инвалидностью в общественную и экономическую жизнь, а также раскрытие бизнес-потенциала проектов и решений, ориентированных на эту аудиторию.Телекоммуникационный сектор играет важную роль в развитии принципа равных прав и возможностей, предоставляя возможности цифрового доступа к системе образования, государственным и медицинским сервисам, трудоустройству, культурным и социальным событиям."Я убежден, что присоединение к Национальному инклюзивному договору – это важный шаг, позволяющий масштабировать усилия государства и бизнеса по созданию новых подходов и практик, продвигающих повестку равных прав и возможностей. Для билайн эта повестка реализуется, прежде всего, посредством технологий связи – мы создаем инновационные решения и сервисы для повышения качества жизни людей, и наши клиенты с инвалидностью – в фокусе нашего особого внимания и заботы. Убежден, что в рамках партнерства на столь высоком уровне, эти подходы получат новое звучание и устойчивое позитивное развитие на уровне всего общества", - считает генеральный директор билайн Александр Торбахов, слова которого приводятся в сообщении.Подписывая Национальный инклюзивный договор, ПАО "ВымпелКом" заявил о своей готовности: содействовать созданию лучшего качества жизни через инновационные технологии, подходы и партнерства, предполагающие новые возможности для равного участия в жизни общества, экономических процессах и самореализации; развивать комфортную, равноправную и безопасную среду через внедрение инклюзивных технологических решений в городскую и сельскую инфраструктуру, транспорт, культурное пространство, образование и трудоустройство; разрабатывать, внедрять и популяризировать инновационные решения в сфере медицины и реабилитации, поддержки технологически-ориентированных стартапов, занимающихся созданием ассистивных технологий и устройств; создавать новые возможности для переосмысления проблематики и реализации положений Конвенции по правам инвалидов через коммуникационные кампании, просветительские программы и практики, вдохновляющие на системные изменения в обществе.

https://ria.ru/20220215/trudoustroystvo-1772293596.html

https://ria.ru/20220408/chipy-1782541342.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, билайн, технологии, общество, мобильная связь