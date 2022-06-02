https://ria.ru/20220602/dnr-1792586449.html
Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты над Енакиево
Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты над Енакиево - РИА Новости, 02.06.2022
Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты над Енакиево
Средства ПВО перехватили украинские ракеты над Енакиево в Донецкой Народной Республике, обломки упали на город, ранив двух мирных жителей, сообщили в штабе... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:06
2022-06-02T12:06
2022-06-02T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
енакиево
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинские ракеты над Енакиево в Донецкой Народной Республике, обломки упали на город, ранив двух мирных жителей, сообщили в штабе территориальной обороны республики."Средства ПВО перехватили украинские ракеты, обломки рухнули в Енакиево. Пострадал целый ряд домостроений по ул. Краснодарской. Ранения получили двое гражданских - мужчина и женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220530/dnr-1791751396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, енакиево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:06 02.06.2022 (обновлено: 12:19 02.06.2022)
Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты над Енакиево
Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты, обломки упали в Енакиево