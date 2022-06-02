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Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты над Енакиево - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты над Енакиево
Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты над Енакиево - РИА Новости, 02.06.2022
Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты над Енакиево
Средства ПВО перехватили украинские ракеты над Енакиево в Донецкой Народной Республике, обломки упали на город, ранив двух мирных жителей, сообщили в штабе... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:06
2022-06-02T12:19
специальная военная операция на украине
в мире
енакиево
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинские ракеты над Енакиево в Донецкой Народной Республике, обломки упали на город, ранив двух мирных жителей, сообщили в штабе территориальной обороны республики."Средства ПВО перехватили украинские ракеты, обломки рухнули в Енакиево. Пострадал целый ряд домостроений по ул. Краснодарской. Ранения получили двое гражданских - мужчина и женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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енакиево
донецкая народная республика
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в мире, енакиево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:06 02.06.2022 (обновлено: 12:19 02.06.2022)
 
Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты над Енакиево

Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты, обломки упали в Енакиево

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" работает по противовоздушной обороне Донбасса
Зенитный ракетный комплекс Бук-МЗ работает по противовоздушной обороне Донбасса - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-МЗ" работает по противовоздушной обороне Донбасса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинские ракеты над Енакиево в Донецкой Народной Республике, обломки упали на город, ранив двух мирных жителей, сообщили в штабе территориальной обороны республики.
"Средства ПВО перехватили украинские ракеты, обломки рухнули в Енакиево. Пострадал целый ряд домостроений по ул. Краснодарской. Ранения получили двое гражданских - мужчина и женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕнакиевоДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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