https://ria.ru/20220602/dnr-1792586449.html

Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты над Енакиево

Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты над Енакиево - РИА Новости, 02.06.2022

Средства ПВО ДНР перехватили украинские ракеты над Енакиево

Средства ПВО перехватили украинские ракеты над Енакиево в Донецкой Народной Республике, обломки упали на город, ранив двух мирных жителей, сообщили в штабе... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:06

2022-06-02T12:06

2022-06-02T12:19

специальная военная операция на украине

в мире

енакиево

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. Средства ПВО перехватили украинские ракеты над Енакиево в Донецкой Народной Республике, обломки упали на город, ранив двух мирных жителей, сообщили в штабе территориальной обороны республики."Средства ПВО перехватили украинские ракеты, обломки рухнули в Енакиево. Пострадал целый ряд домостроений по ул. Краснодарской. Ранения получили двое гражданских - мужчина и женщина", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220530/dnr-1791751396.html

енакиево

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, енакиево, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр