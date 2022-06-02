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В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей - РИА Новости, 02.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220602/dnr-1792554015.html
В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей
В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей - РИА Новости, 02.06.2022
В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей
За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, пострадали 655, в том числе 53 ребенка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:34
2022-06-02T10:45
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, пострадали 655, в том числе 53 ребенка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 655 мирных жителей, в том числе 53 ребенка", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, за 106 дней эскалации зафиксировано 3 667 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 3 363. Всего украинские войска выпустили 32 945 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 37 ракет РСЗО "Ураган" и 5421 ракету РСЗО "Град".
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в мире, днр, украина
10:34 02.06.2022 (обновлено: 10:45 02.06.2022)
 
В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей

В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, пострадали 655 человек

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных
Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разрушенная школа №22 в Донецке, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, пострадали 655, в том числе 53 ребенка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 655 мирных жителей, в том числе 53 ребенка", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
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09:29Специальная военная операция на Украине
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Кроме того, по данным представительства, за 106 дней эскалации зафиксировано 3 667 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 3 363. Всего украинские войска выпустили 32 945 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 37 ракет РСЗО "Ураган" и 5421 ракету РСЗО "Град".
 
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