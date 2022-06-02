https://ria.ru/20220602/dnr-1792554015.html
В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей
В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей - РИА Новости, 02.06.2022
В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей
За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, пострадали 655, в том числе 53 ребенка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:34
2022-06-02T10:34
2022-06-02T10:45
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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, пострадали 655, в том числе 53 ребенка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 655 мирных жителей, в том числе 53 ребенка", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, за 106 дней эскалации зафиксировано 3 667 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 3 363. Всего украинские войска выпустили 32 945 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 37 ракет РСЗО "Ураган" и 5421 ракету РСЗО "Град".
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РИА Новости
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в мире, днр, украина
10:34 02.06.2022 (обновлено: 10:45 02.06.2022)
В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей
В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, пострадали 655 человек
ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости.
За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, пострадали 655, в том числе 53 ребенка, сообщает
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 655 мирных жителей, в том числе 53 ребенка", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Кроме того, по данным представительства, за 106 дней эскалации зафиксировано 3 667 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 3 363. Всего украинские войска выпустили 32 945 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 37 ракет РСЗО "Ураган" и 5421 ракету РСЗО "Град".