https://ria.ru/20220602/dnr-1792554015.html

В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей

В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей - РИА Новости, 02.06.2022

В ДНР за 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей

За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, пострадали 655, в том числе 53 ребенка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:34

2022-06-02T10:34

2022-06-02T10:45

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ДОНЕЦК, 2 июн - РИА Новости. За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, пострадали 655, в том числе 53 ребенка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 106 дней эскалации погибли 139 мирных жителей, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 655 мирных жителей, в том числе 53 ребенка", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, за 106 дней эскалации зафиксировано 3 667 обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения – 3 363. Всего украинские войска выпустили 32 945 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 37 ракет РСЗО "Ураган" и 5421 ракету РСЗО "Град".

https://ria.ru/20220602/donbass-1792525759.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, днр, украина