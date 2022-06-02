https://ria.ru/20220602/deti-1792687877.html

Более 200 детей из ДНР отдохнули в санаториях Кубани

Более 200 детей из ДНР отдохнули в санаториях Кубани - РИА Новости, 02.06.2022

Более 200 детей из ДНР отдохнули в санаториях Кубани

С начала текущего года на Кубани оздоровились 227 детей из ДНР, сообщает администрация Краснодарского края. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T16:58

2022-06-02T16:58

2022-06-02T16:58

краснодарский край

вениамин кондратьев

донецкая народная республика

краснодарский край

донбасс

общество

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КРАСНОДАР, 2 июн - РИА Новости. С начала текущего года на Кубани оздоровились 227 детей из ДНР, сообщает администрация Краснодарского края."С начала 2022 года на Кубани оздоровились 227 детей из ДНР", - отметили в администрации. Уточняется, что прием детей Донбасса здравницами Краснодарского края осуществляется по поручению губернатора Вениамина Кондратьева."Второго июня в детский санаторий "Вита" Анапы прибыл 31 юный спортсмен из Донецкой народной республики. Утром футболистов 7-17 лет и их тренеров встретили на железнодорожном вокзале Анапы руководство и вожатые здравницы. Также для обеспечения безопасности присутствовали сотрудники транспортной полиции. Спортсмены приехали на поезде из Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.Как добавили в министерстве труда и социального развития Кубани, планируется, что в "Вите" дети проведут 28 дней: они будут тренироваться на футбольном поле санатория, отдыхать и оздоровляться.По данным ведомства, еще 67 детей из Донбасса находятся в анапском санаторно-оздоровительном комплексе "Жемчужина". "Это дети и подростки, которые занимаются спортивной гимнастикой, самбо, боксом, греко-римской борьбой, шахматами и художественной гимнастикой", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220601/otdykh-1792249763.html

https://ria.ru/20220601/deti-1792384666.html

донецкая народная республика

краснодарский край

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вениамин кондратьев, донецкая народная республика, краснодарский край, донбасс, общество