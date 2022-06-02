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Адвокат Чубайса отказался комментировать слухи о проверках - РИА Новости, 02.06.2022
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Адвокат Чубайса отказался комментировать слухи о проверках
Адвокат Чубайса отказался комментировать слухи о проверках - РИА Новости, 02.06.2022
Адвокат Чубайса отказался комментировать слухи о проверках
Адвокат экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса не стал комментировать публикации о якобы проводимых в отношении его доверителя проверках. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:53
2022-06-02T11:53
политика
россия
анатолий чубайс
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Адвокат экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса не стал комментировать публикации о якобы проводимых в отношении его доверителя проверках."Слухи не комментирую", - сказал РИА Новости адвокат Александр Аснис, говоря о сведениях в СМИ об опросе правоохранителями свидетелей и поиске ими следов коррупционных преступлений.В апреле Хамовнический суд Москвы, рассматривающий дело о краже у экс-главы "Роснано" имущества на 70 миллионов рублей, сообщил со ссылкой на его адвоката, что Чубайс в суд не приедет.В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
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политика, россия, анатолий чубайс
11:53 02.06.2022
 
Адвокат Чубайса отказался комментировать слухи о проверках

Адвокат Чубайса Аснис не стал комментировать слухи о проверках в отношении его доверителя

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнатолий Чубайс
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Анатолий Чубайс. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Адвокат экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса не стал комментировать публикации о якобы проводимых в отношении его доверителя проверках.
"Слухи не комментирую", - сказал РИА Новости адвокат Александр Аснис, говоря о сведениях в СМИ об опросе правоохранителями свидетелей и поиске ими следов коррупционных преступлений.
В апреле Хамовнический суд Москвы, рассматривающий дело о краже у экс-главы "Роснано" имущества на 70 миллионов рублей, сообщил со ссылкой на его адвоката, что Чубайс в суд не приедет.
В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 12:49
В Кремле не следят за судьбой Чубайса после его отъезда из России
 
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