https://ria.ru/20220602/chubays-1792580356.html
Адвокат Чубайса отказался комментировать слухи о проверках
Адвокат Чубайса отказался комментировать слухи о проверках - РИА Новости, 02.06.2022
Адвокат Чубайса отказался комментировать слухи о проверках
Адвокат экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса не стал комментировать публикации о якобы проводимых в отношении его доверителя проверках. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T11:53
2022-06-02T11:53
2022-06-02T11:53
политика
россия
анатолий чубайс
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Адвокат экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса не стал комментировать публикации о якобы проводимых в отношении его доверителя проверках."Слухи не комментирую", - сказал РИА Новости адвокат Александр Аснис, говоря о сведениях в СМИ об опросе правоохранителями свидетелей и поиске ими следов коррупционных преступлений.В апреле Хамовнический суд Москвы, рассматривающий дело о краже у экс-главы "Роснано" имущества на 70 миллионов рублей, сообщил со ссылкой на его адвоката, что Чубайс в суд не приедет.В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.
https://ria.ru/20220505/chubays-1786974234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, анатолий чубайс
Адвокат Чубайса отказался комментировать слухи о проверках
Адвокат Чубайса Аснис не стал комментировать слухи о проверках в отношении его доверителя