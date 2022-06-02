https://ria.ru/20220602/chubays-1792580356.html

Адвокат Чубайса отказался комментировать слухи о проверках

Адвокат Чубайса отказался комментировать слухи о проверках - РИА Новости, 02.06.2022

Адвокат Чубайса отказался комментировать слухи о проверках

Адвокат экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса не стал комментировать публикации о якобы проводимых в отношении его доверителя проверках. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T11:53

2022-06-02T11:53

2022-06-02T11:53

политика

россия

анатолий чубайс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748480802_0:151:2806:1729_1920x0_80_0_0_3394d05affd5e22735aaa6ff7d55d217.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Адвокат экс-главы "Роснано" Анатолия Чубайса не стал комментировать публикации о якобы проводимых в отношении его доверителя проверках."Слухи не комментирую", - сказал РИА Новости адвокат Александр Аснис, говоря о сведениях в СМИ об опросе правоохранителями свидетелей и поиске ими следов коррупционных преступлений.В апреле Хамовнический суд Москвы, рассматривающий дело о краже у экс-главы "Роснано" имущества на 70 миллионов рублей, сообщил со ссылкой на его адвоката, что Чубайс в суд не приедет.В середине марта западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Чубайс покинул пост специального представителя президента (а из "Роснано" он ушел еще до этого) и уехал из России. В качестве возможной причины называлось несогласие с военной операцией РФ на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее подтвердил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

https://ria.ru/20220505/chubays-1786974234.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, анатолий чубайс