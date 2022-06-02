https://ria.ru/20220602/chernyshenko-1792816092.html

Чернышенко: у нас много компаний, развивающих отечественные технологии

Чернышенко: у нас много компаний, развивающих отечественные технологии - РИА Новости, 03.06.2022

Чернышенко: у нас много компаний, развивающих отечественные технологии

В России много компаний в промышленности, которые успешно развивают отечественные технологии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам осмотра... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-02T10:54

2022-06-02T10:54

2022-06-03T11:15

нижегородская область

дмитрий чернышенко

технологии

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. В России много компаний в промышленности, которые успешно развивают отечественные технологии, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам осмотра выставочной экспозиции конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики – проходит на Нижегородской ярмарке с 1 по 3 июня. Ключевой темой этого года стало импортозамещение в промышленности."В этом году ЦИПР проходит в условиях открытия новых возможностей. В диалоге представителей власти, ведущих отраслей промышленности, разработчиков и стартаперов возникнут важные решения, которые позволят исполнить поручения президента - к 2025 году компании с госучастием должны перейти на российское ПО. Времени остается мало. Хорошая новость в том, что у нас много компаний в промышленности, которые успешно развивают отечественные технологии", - сказал Чернышенко.Он отметил, что особенно хорошие результаты в ERP-системах (системах планирования ресурсов предприятия), где до 80% решений - российские. "Но есть направления, где сейчас необходимо сильно ускоряться и создавать технологическую независимость и суверенитет. ЦИПР дает уникальную для этого возможность. В этом году здесь собралось беспрецедентное количество участников - больше 6 тысяч. Большое количество пленарных сессий, встреч, подписаний соглашений, для чего и проводятся такие масштабные мероприятия", - подчеркнул вице-премьер.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в свою очередь подчеркнул, что в этом году подготовка к ЦИПРу велась особенно тщательно, с вовлечением федерального правительства. "Министерство цифрового развития оказывало огромную поддержку. Очень важно, что эта поддержка была и смысловой, и идеологической. ЦИПР позволил объединить наших разработчиков и заказчиков, которые открывают для себя, с одной стороны, закрытые бреши, а с другой - огромные возможности. По итогам двух дней уже можно сказать, что ЦИПР зажил совершенно по-другому. Мы видим огромный интерес участников друг к другу. И для нашего региона это отличный шанс показать свои возможности. У нас здесь представлено около 1,5 тысячи компаний, более 140 стендов. Я уверен, что ЦИПР уже заявил себя как российская площадка топ-уровня. Это, по сути, первое такое масштабное мероприятие после объявленного санкционного давления", - сказал Никитин.

https://ria.ru/20220602/otkhody-1792744431.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий чернышенко, технологии, россия