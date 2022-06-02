https://ria.ru/20220602/braziliya-1792659419.html
Экс-президент Бразилии раскритиковал Байдена за помощь Украине
Экс-президент Бразилии раскритиковал Байдена за помощь Украине - РИА Новости, 02.06.2022
Экс-президент Бразилии раскритиковал Байдена за помощь Украине
Экс-президент Бразилии и кандидат на пост главы государства Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Джо Байдена за выделение Украине десятков... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:41
2022-06-02T15:41
2022-06-02T15:45
в мире
джо байден
жаир болсонару
бразилия
украина
сша
луис инасиу лула да силва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26150/89/261508901_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_bdf081d5f172dea4db9583ade1b20da1.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн - РИА Новости. Экс-президент Бразилии и кандидат на пост главы государства Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Джо Байдена за выделение Украине десятков миллиардов долларов помощи на закупку вооружений, сообщает портал Antagonista."Невозможно, чтобы президент Байден, который ни разу не выступил с речью о направлении хотя бы доллара тем, кто умирает от голода в Африке, объявляет о выделении 40 миллиардов долларов Украине на закупку оружия", - приводит СМИ слова политика.Лула да Силва в начале мая официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Бразилии, выборы которого пройдут в октябре. Согласно исследованиям, где граждан спрашивали о том, за кого бы они проголосовали - за действующего президента Жаира Болсонару или за Лулу да Силву, перевес на стороне последнего.Президент США Джо Байден в конце мая подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране.
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786181470.html
https://ria.ru/20220602/bespilotniki-1792495654.html
бразилия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26150/89/261508901_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_3040ce2027216e9c2572ed274c5f94ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, жаир болсонару, бразилия, украина, сша, луис инасиу лула да силва
15:41 02.06.2022 (обновлено: 15:45 02.06.2022)
Экс-президент Бразилии раскритиковал Байдена за помощь Украине
Экс-президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал Байдена за выделение денег Украине