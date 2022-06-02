Рейтинг@Mail.ru
Экс-президент Бразилии раскритиковал Байдена за помощь Украине - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/braziliya-1792659419.html
Экс-президент Бразилии раскритиковал Байдена за помощь Украине
Экс-президент Бразилии раскритиковал Байдена за помощь Украине - РИА Новости, 02.06.2022
Экс-президент Бразилии раскритиковал Байдена за помощь Украине
Экс-президент Бразилии и кандидат на пост главы государства Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Джо Байдена за выделение Украине десятков... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:41
2022-06-02T15:45
в мире
джо байден
жаир болсонару
бразилия
украина
сша
луис инасиу лула да силва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26150/89/261508901_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_bdf081d5f172dea4db9583ade1b20da1.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн - РИА Новости. Экс-президент Бразилии и кандидат на пост главы государства Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Джо Байдена за выделение Украине десятков миллиардов долларов помощи на закупку вооружений, сообщает портал Antagonista."Невозможно, чтобы президент Байден, который ни разу не выступил с речью о направлении хотя бы доллара тем, кто умирает от голода в Африке, объявляет о выделении 40 миллиардов долларов Украине на закупку оружия", - приводит СМИ слова политика.Лула да Силва в начале мая официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Бразилии, выборы которого пройдут в октябре. Согласно исследованиям, где граждан спрашивали о том, за кого бы они проголосовали - за действующего президента Жаира Болсонару или за Лулу да Силву, перевес на стороне последнего.Президент США Джо Байден в конце мая подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране.
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786181470.html
https://ria.ru/20220602/bespilotniki-1792495654.html
бразилия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26150/89/261508901_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_3040ce2027216e9c2572ed274c5f94ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джо байден, жаир болсонару, бразилия, украина, сша, луис инасиу лула да силва
15:41 02.06.2022 (обновлено: 15:45 02.06.2022)
 
Экс-президент Бразилии раскритиковал Байдена за помощь Украине

Экс-президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал Байдена за выделение денег Украине

© РИА Новости / Александр СоловскийЛуис Инасио Лула да Силва
Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Александр Соловский
Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн - РИА Новости. Экс-президент Бразилии и кандидат на пост главы государства Луис Инасиу Лула да Силва раскритиковал главу США Джо Байдена за выделение Украине десятков миллиардов долларов помощи на закупку вооружений, сообщает портал Antagonista.
"Невозможно, чтобы президент Байден, который ни разу не выступил с речью о направлении хотя бы доллара тем, кто умирает от голода в Африке, объявляет о выделении 40 миллиардов долларов Украине на закупку оружия", - приводит СМИ слова политика.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 16:05Специальная военная операция на Украине
Американцы позавидовали украинцам из-за внимания Байдена к Киеву
Лула да Силва в начале мая официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Бразилии, выборы которого пройдут в октябре. Согласно исследованиям, где граждан спрашивали о том, за кого бы они проголосовали - за действующего президента Жаира Болсонару или за Лулу да Силву, перевес на стороне последнего.
Президент США Джо Байден в конце мая подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 миллиардов долларов. Пакет включает военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, а также различные ассигнования, так или иначе связанные с ситуацией в этой стране.
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
Вчера, 00:20
СМИ: США планируют продать Украине беспилотники Gray Eagle
 
В миреДжо БайденЖаир БолсонаруБразилияУкраинаСШАЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала