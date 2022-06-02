https://ria.ru/20220602/braziliya-1792504572.html
В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 120, сообщили СМИ
В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 120, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.06.2022
В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 120, сообщили СМИ
Число жертв сильных дождей в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 120, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T04:17
2022-06-02T04:17
2022-06-02T04:17
в мире
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн – РИА Новости. Число жертв сильных дождей в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 120, сообщает новостной портал G1.Ранее сообщалось о 100 погибших.По данным властей, 7 312 человек остались без крова.
https://ria.ru/20220601/meksika-1792234928.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия
В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 120, сообщили СМИ
G1: в Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 120