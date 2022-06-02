https://ria.ru/20220602/braziliya-1792504572.html

В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 120, сообщили СМИ

В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 120, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.06.2022

В Бразилии число жертв дождей и оползней выросло до 120, сообщили СМИ

Число жертв сильных дождей в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 120, сообщает новостной портал G1. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T04:17

2022-06-02T04:17

2022-06-02T04:17

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бразилия

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 июн – РИА Новости. Число жертв сильных дождей в бразильском штате Пернамбуку, вызвавших оползни, выросло до 120, сообщает новостной портал G1.Ранее сообщалось о 100 погибших.По данным властей, 7 312 человек остались без крова.

https://ria.ru/20220601/meksika-1792234928.html

бразилия

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Максим Горбачев

в мире, бразилия