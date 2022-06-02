https://ria.ru/20220602/botanika-1792704681.html

Ученые раскрыли механизм "принятия решений" одуванчиками

Ученые раскрыли механизм "принятия решений" одуванчиками - РИА Новости, 02.06.2022

Ученые раскрыли механизм "принятия решений" одуванчиками

В зависимости от погодных условий "парашютики" одуванчиков раскрываются, чтобы улететь, или, наоборот, закрываются, чтобы ветер их не подхватывал. Международная РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T17:56

2022-06-02T17:56

2022-06-02T17:56

наука

биология

растения

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В зависимости от погодных условий "парашютики" одуванчиков раскрываются, чтобы улететь, или, наоборот, закрываются, чтобы ветер их не подхватывал. Международная группа ученых впервые подробно изучила работу этого биомеханизма. Исследование опубликовано в Nature Communications.Каждое семя одуванчика прикреплено тонкой трубкой примерно к сотне щетинок, которые образуют структуру, похожую на парашют. Когда семена отрываются от головки цветка, эти пучки волосков ловят ветер – таким образом они способны распространяться на расстояние до 100 км.В условиях высокой влажности мохнатый парашют закрывается. В сухую погоду — раскрывается, чтобы семена могли лучше ловить потоки воздуха. Каким образом одуванчики настолько эффективно реагируют на окружающую среду, до сих пор известно не было.Недавнее исследование показало, что парашюты открываются и закрываются с помощью механизма, похожего на актуатор, или привод, — "устройства", которое преобразует сигналы в движение. При этом энергия этим приводам не требуется.Центр парашютов оценивает влажность окружающей среды, поглощая молекулы воды из воздуха. Реагируя на эти сигналы, растения "решают" — открывать свои парашюты и улететь или же закрыть и остаться на месте.Ученые обнаружили, что привод имеет уникальную радиальную трубчатую конструкцию, к которой прикрепляются волоски парашюта — это обеспечивает их одновременное движение. Чтобы открыть или закрыть парашют, актуатор меняет свою форму."Результаты нашей работы показывают, как одуванчик обеспечивает выживание своего вида, принимая, пожалуй, самое важное решение в жизни — оставаться или искать лучшую среду обитания", — говорит одна из авторов исследования Наоми Накаяма.Исследователи изучили механизм работы растения, используя свой опыт в области биологии растений и машиностроения. Они поместили одуванчики в специальную камеру с регулируемой влажностью и измерили ее влияние на привод. Ученые обнаружили, что более высокая влажность вызывает вздутие актуатора и механическое движение волосков вверх — таким образом парашюты закрываются.По мнению авторов работы, их открытие поможет инженерам создавать мягких роботов, которые будут способны двигать сразу несколькими конечностями с помощью очень простой, но функциональной конструкции.

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/rasteniya-1772292757.html

https://ria.ru/20220601/borschevik-1792165273.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

биология, растения