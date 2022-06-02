https://ria.ru/20220602/bondy-1792561433.html

Минфин готов урегулировать претензии по выплатам по бондам "Россия-2022"

Минфин готов урегулировать претензии по выплатам по бондам "Россия-2022" - РИА Новости, 02.06.2022

Минфин готов урегулировать претензии по выплатам по бондам "Россия-2022"

Министерство финансов готово в двустороннем порядке урегулировать претензии инвесторов, связанные с выплатой дополнительных процентов по суверенным... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:52

2022-06-02T10:52

2022-06-02T13:36

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство финансов готово в двустороннем порядке урегулировать претензии инвесторов, связанные с выплатой дополнительных процентов по суверенным еврооблигациям "Россия-2022". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Минфин России информирует, что готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям "Россия-2022", — отмечается в заявлении.В ведомстве добавили, что средства доведены до инвесторов после установленной эмиссионной документацией даты из-за "недобросовестного исполнения иностранными контрагентами своих функций"."При этом задержку данной выплаты, обусловленную исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, некоторые инвесторы рассматривают как следствие намеренного пользования эмитентом заемными средствами сверх установленного срока", — говорится в комментарии пресс-службы министерства.Четвертого апреля казначейство осуществило выплаты по облигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". Сначала Минфин сообщил, что из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте погасил обязательства перед иностранными держателями в рублях, однако потом заявил, что все же выплаты произведены в долларах. В середине мая инвесторы подали в международный Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) уведомление об объявлении дефолта с требованием выплатить 1,9 миллиона долларов начисленных процентов из-за задержки погашения выпуска. Фактически срок исполнения обязательств наступил 4 апреля, но выплата основной суммы долга и процентов произведена только 2 мая.Комитет признал невыплату процентов по бумагам с погашением в 2022 году. Это событие — основание для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), которые служат страховкой от дефолта.

https://ria.ru/20220520/evrobondy-1789762152.html

https://ria.ru/20220530/defolt-1791696856.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)