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Минфин готов урегулировать претензии по выплатам по бондам "Россия-2022" - РИА Новости, 02.06.2022
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Минфин готов урегулировать претензии по выплатам по бондам "Россия-2022"
Минфин готов урегулировать претензии по выплатам по бондам "Россия-2022" - РИА Новости, 02.06.2022
Минфин готов урегулировать претензии по выплатам по бондам "Россия-2022"
Министерство финансов готово в двустороннем порядке урегулировать претензии инвесторов, связанные с выплатой дополнительных процентов по суверенным... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T10:52
2022-06-02T13:36
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство финансов готово в двустороннем порядке урегулировать претензии инвесторов, связанные с выплатой дополнительных процентов по суверенным еврооблигациям "Россия-2022". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства."Минфин России информирует, что готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям "Россия-2022", — отмечается в заявлении.В ведомстве добавили, что средства доведены до инвесторов после установленной эмиссионной документацией даты из-за "недобросовестного исполнения иностранными контрагентами своих функций"."При этом задержку данной выплаты, обусловленную исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, некоторые инвесторы рассматривают как следствие намеренного пользования эмитентом заемными средствами сверх установленного срока", — говорится в комментарии пресс-службы министерства.Четвертого апреля казначейство осуществило выплаты по облигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". Сначала Минфин сообщил, что из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте погасил обязательства перед иностранными держателями в рублях, однако потом заявил, что все же выплаты произведены в долларах. В середине мая инвесторы подали в международный Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) уведомление об объявлении дефолта с требованием выплатить 1,9 миллиона долларов начисленных процентов из-за задержки погашения выпуска. Фактически срок исполнения обязательств наступил 4 апреля, но выплата основной суммы долга и процентов произведена только 2 мая.Комитет признал невыплату процентов по бумагам с погашением в 2022 году. Это событие — основание для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), которые служат страховкой от дефолта.
https://ria.ru/20220520/evrobondy-1789762152.html
https://ria.ru/20220530/defolt-1791696856.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии)
10:52 02.06.2022 (обновлено: 13:36 02.06.2022)
 
Минфин готов урегулировать претензии по выплатам по бондам "Россия-2022"

Минфин готов урегулировать претензии инвесторов к полноте выплат по бондам "Россия-2022"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов
Здание Министерства финансов - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Министерство финансов готово в двустороннем порядке урегулировать претензии инвесторов, связанные с выплатой дополнительных процентов по суверенным еврооблигациям "Россия-2022". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Минфин России информирует, что готов рассмотреть и, при наличии необходимых оснований, урегулировать в двустороннем порядке все претензии относительно полноты исполнения долговых обязательств по еврооблигациям "Россия-2022", — отмечается в заявлении.
Здание Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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Минфин исполнил обязательства по бондам в долларах и евро
В ведомстве добавили, что средства доведены до инвесторов после установленной эмиссионной документацией даты из-за "недобросовестного исполнения иностранными контрагентами своих функций".
"При этом задержку данной выплаты, обусловленную исключительно неправомерными действиями иностранных финансовых посредников, некоторые инвесторы рассматривают как следствие намеренного пользования эмитентом заемными средствами сверх установленного срока", — говорится в комментарии пресс-службы министерства.
Четвертого апреля казначейство осуществило выплаты по облигациям выпусков "Россия-2022" и "Россия-2042". Сначала Минфин сообщил, что из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте погасил обязательства перед иностранными держателями в рублях, однако потом заявил, что все же выплаты произведены в долларах.
В середине мая инвесторы подали в международный Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees) уведомление об объявлении дефолта с требованием выплатить 1,9 миллиона долларов начисленных процентов из-за задержки погашения выпуска. Фактически срок исполнения обязательств наступил 4 апреля, но выплата основной суммы долга и процентов произведена только 2 мая.
Комитет признал невыплату процентов по бумагам с погашением в 2022 году. Это событие — основание для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), которые служат страховкой от дефолта.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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