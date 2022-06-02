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Глава Минобороны Италии: Рим будет руководить миссией НАТО в Болгарии

Глава Минобороны Италии: Рим будет руководить миссией НАТО в Болгарии - РИА Новости, 02.06.2022

Глава Минобороны Италии: Рим будет руководить миссией НАТО в Болгарии

Италия будет руководить миссией НАТО в Болгарии, осуществляемой в рамках усиления восточного фланга альянса, сообщил глава итальянского военного ведомства... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T00:43

2022-06-02T00:43

2022-06-02T00:44

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РИМ, 2 июн – РИА Новости. Италия будет руководить миссией НАТО в Болгарии, осуществляемой в рамках усиления восточного фланга альянса, сообщил глава итальянского военного ведомства Лоренцо Гуэрини.По словам Гуэрини, такое сдерживание необходимо "для предотвращения конфликтов и укрепления безопасности". Он также напомнил о деятельности, которую вооруженные силы Италии осуществляют в других районах мира, отметив "особое внимание к Средиземноморью, где мы несем ответственность за стабильность, безопасность и мир".На прошлой неделе в ходе визита в Рим болгарский премьер Кирил Петков сообщил, что Италия направит в Болгарию более 800 военных в состав батальона НАТО.Ранее премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в национальном парламенте, объявил, что в среднесрочной перспективе Рим намерен в рамках усиления восточного фланга НАТО направить в Венгрию и Болгарию соответственно 250 и 750 человек. Кроме того, он пообещал рассмотреть возможность поддержки Румынии в деле разминирования Черного моря, а также Словакии в сфере противовоздушной обороны. Премьер напомнил тогда, что по решению главнокомандования ОВС НАТО в Европе произошло усиление восточного фланга альянса, и вклад Италии в это уже составил 2500 военнослужащих.

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