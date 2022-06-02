00:43 02.06.2022 (обновлено: 00:44 02.06.2022)
Глава Минобороны Италии: Рим будет руководить миссией НАТО в Болгарии
Глава Минобороны Италии Гуэрини заявил, что Рим будет руководить миссией НАТО в Болгарии
Учения НАТО. Архивное фото
РИМ, 2 июн – РИА Новости. Италия будет руководить миссией НАТО в Болгарии, осуществляемой в рамках усиления восточного фланга альянса, сообщил глава итальянского военного ведомства Лоренцо Гуэрини.
"Мы уже присутствуем в Латвии и Румынии, осуществляя контроль над воздушным пространством, и, если парламент даст согласие, наши контингенты прибудут в Венгрию и Болгарию. В Болгарии мы будем осуществлять руководство этой миссией. Речь идет о миссиях НАТО по усилению сдерживающей способности восточного фланга", - заявил министр обороны в среду в эфире телеканала Rai 1.
По словам Гуэрини, такое сдерживание необходимо "для предотвращения конфликтов и укрепления безопасности". Он также напомнил о деятельности, которую вооруженные силы Италии осуществляют в других районах мира, отметив "особое внимание к Средиземноморью, где мы несем ответственность за стабильность, безопасность и мир".
Ранее премьер-министр Италии Марио Драги, выступая в национальном парламенте, объявил, что в среднесрочной перспективе Рим намерен в рамках усиления восточного фланга НАТО направить в Венгрию и Болгарию соответственно 250 и 750 человек. Кроме того, он пообещал рассмотреть возможность поддержки Румынии в деле разминирования Черного моря, а также Словакии в сфере противовоздушной обороны. Премьер напомнил тогда, что по решению главнокомандования ОВС НАТО в Европе произошло усиление восточного фланга альянса, и вклад Италии в это уже составил 2500 военнослужащих.