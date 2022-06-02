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В Сирии при нападении боевиков погибли три человека, сообщили СМИ
В Сирии при нападении боевиков погибли три человека, сообщили СМИ - РИА Новости, 02.06.2022
В Сирии при нападении боевиков погибли три человека, сообщили СМИ
Три мирных жителя погибли, 21 пострадал в результате нападения боевиков в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает сирийское госагентство САНА. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T19:10
2022-06-02T19:10
2022-06-02T19:21
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МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Три мирных жителя погибли, 21 пострадал в результате нападения боевиков в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, передает сирийское госагентство САНА."Три мирных жителя погибли и 21 получил ранения, когда террористическая группа напала на автобус с мирными жителями в районе Шуля, к югу от Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении агентства.
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в мире, сирия
19:10 02.06.2022 (обновлено: 19:21 02.06.2022)
В Сирии при нападении боевиков погибли три человека, сообщили СМИ
Агентство CAHA: в Сирии при нападении боевиков погибли три человека, 21 пострадал