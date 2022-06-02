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Бочкарев: в Москве строят более 120 объектов детской инфраструктуры
Бочкарев: в Москве строят более 120 объектов детской инфраструктуры - РИА Новости, 02.06.2022
Бочкарев: в Москве строят более 120 объектов детской инфраструктуры
В Москве в настоящее время строится более 120 объектов детской инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T12:23
2022-06-02T12:23
2022-06-02T12:23
москва
стройкомплекс москвы
строительство
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МОСКВА, 2 июн - РИА Недвижимость. В Москве в настоящее время строится более 120 объектов детской инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В Москве все больше молодых семей, которые необходимо обеспечить объектами детской инфраструктуры. В зависимости от потребностей жителей конкретных столичных районов строится множество разнообразных, как по размеру, так и функциональному наполнению, образовательных и детских лечебных учреждений", - отметил заммэра.По его словам, сейчас на разных стадиях работ находится 119 объектов образования и восемь детских поликлиник. Больше всего учреждений образования возводится в новой Москве. Это 22 школы, которые суммарно смогут принять 17,5 тысячи учеников, а также 17 дошкольных организаций на 4,5 тысячи мест.Чиновник уточнил, что по сравнению с прошлым годом строительство социальных объектов для детей ведется еще интенсивнее – параллельно с возведением нового жилья.Также в марте было выдано разрешение на ввод детско-взрослой поликлиники с женской консультацией в Сосенском, рассчитанной на 750 посещений в смену. Кроме того, в Молжаниновском районе в Северном округе Москвы началось строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену. В районе Ховрино возводится детская поликлиника с бассейном, объект должны ввести до конца года, добавил глава столичного стройкомплекса.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, стройкомплекс москвы, строительство
МОСКВА, 2 июн - РИА Недвижимость. В Москве в настоящее время строится более 120 объектов детской инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В Москве
все больше молодых семей, которые необходимо обеспечить объектами детской инфраструктуры. В зависимости от потребностей жителей конкретных столичных районов строится множество разнообразных, как по размеру, так и функциональному наполнению, образовательных и детских лечебных учреждений", - отметил заммэра.
По его словам, сейчас на разных стадиях работ находится 119 объектов образования и восемь детских поликлиник. Больше всего учреждений образования возводится в новой Москве. Это 22 школы, которые суммарно смогут принять 17,5 тысячи учеников, а также 17 дошкольных организаций на 4,5 тысячи мест.
Чиновник уточнил, что по сравнению с прошлым годом строительство социальных объектов для детей ведется еще интенсивнее – параллельно с возведением нового жилья.
"За январь-май 2021 года было введено в эксплуатацию семь образовательных учреждений, тогда как за последние пять месяцев 2022 года ввели уже 14 объектов. Например, введен новый учебный корпус с дошкольным отделением в составе школы N158 на севере Москвы. Он будет частью масштабного образовательного комплекса, который уже включает в себя школу на 1,9 тысячи учеников. Пять детских садов на 1,2 тысячи мест введено в эксплуатацию в строящихся жилых кварталах ТиНАО", - сообщил Бочкарев.
Также в марте было выдано разрешение на ввод детско-взрослой поликлиники с женской консультацией в Сосенском, рассчитанной на 750 посещений в смену. Кроме того, в Молжаниновском районе в Северном округе Москвы началось строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену. В районе Ховрино возводится детская поликлиника с бассейном, объект должны ввести до конца года, добавил глава столичного стройкомплекса.