https://ria.ru/20220602/bochkarev-1792590942.html

Бочкарев: в Москве строят более 120 объектов детской инфраструктуры

Бочкарев: в Москве строят более 120 объектов детской инфраструктуры - РИА Новости, 02.06.2022

Бочкарев: в Москве строят более 120 объектов детской инфраструктуры

В Москве в настоящее время строится более 120 объектов детской инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T12:23

2022-06-02T12:23

2022-06-02T12:23

москва

стройкомплекс москвы

строительство

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МОСКВА, 2 июн - РИА Недвижимость. В Москве в настоящее время строится более 120 объектов детской инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В Москве все больше молодых семей, которые необходимо обеспечить объектами детской инфраструктуры. В зависимости от потребностей жителей конкретных столичных районов строится множество разнообразных, как по размеру, так и функциональному наполнению, образовательных и детских лечебных учреждений", - отметил заммэра.По его словам, сейчас на разных стадиях работ находится 119 объектов образования и восемь детских поликлиник. Больше всего учреждений образования возводится в новой Москве. Это 22 школы, которые суммарно смогут принять 17,5 тысячи учеников, а также 17 дошкольных организаций на 4,5 тысячи мест.Чиновник уточнил, что по сравнению с прошлым годом строительство социальных объектов для детей ведется еще интенсивнее – параллельно с возведением нового жилья.Также в марте было выдано разрешение на ввод детско-взрослой поликлиники с женской консультацией в Сосенском, рассчитанной на 750 посещений в смену. Кроме того, в Молжаниновском районе в Северном округе Москвы началось строительство детско-взрослой поликлиники на 320 посещений в смену. В районе Ховрино возводится детская поликлиника с бассейном, объект должны ввести до конца года, добавил глава столичного стройкомплекса.

https://ria.ru/20220506/zhile-1787202129.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, стройкомплекс москвы, строительство