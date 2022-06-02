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Патрушев рассказал о мерах защиты после обнаружения на Украине лабораторий - РИА Новости, 02.06.2022
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Патрушев рассказал о мерах защиты после обнаружения на Украине лабораторий
Патрушев рассказал о мерах защиты после обнаружения на Украине лабораторий - РИА Новости, 02.06.2022
Патрушев рассказал о мерах защиты после обнаружения на Украине лабораторий
Дополнительные меры по защите России были приняты после обнаружения на Украине лабораторий США, где шли опыты со возбудителями смертельных болезней, заявил... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T17:03
2022-06-02T17:10
безопасность
украина
россия
сша
николай патрушев
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дополнительные меры по защите России были приняты после обнаружения на Украине лабораторий США, где шли опыты со возбудителями смертельных болезней, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Как показал опыт противодействия распространению COVID-19, принципиально важной задачей государства является обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего 30-летия со дня образования Совбеза РФ."Обнаружение на Украине сети из десятков лабораторий США, где проводились военно-биологические эксперименты с образцами смертоносных заболеваний, потребовали принятия дополнительных мер, направленных на защиту нашей страны, а также граждан сопредельных государств от воздействия опасных биологических факторов и на предотвращение биологических угроз", - отметил Патрушев.
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безопасность, украина, россия, сша, николай патрушев
17:03 02.06.2022 (обновлено: 17:10 02.06.2022)
 
Патрушев рассказал о мерах защиты после обнаружения на Украине лабораторий

Секретарь Совбеза Патрушев: после обнаружения на Украине биолабораторий были приняты меры

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Дополнительные меры по защите России были приняты после обнаружения на Украине лабораторий США, где шли опыты со возбудителями смертельных болезней, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Как показал опыт противодействия распространению COVID-19, принципиально важной задачей государства является обеспечение устойчивости системы здравоохранения, ее адаптации к новым вызовам и угрозам", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего 30-летия со дня образования Совбеза РФ.
"Обнаружение на Украине сети из десятков лабораторий США, где проводились военно-биологические эксперименты с образцами смертоносных заболеваний, потребовали принятия дополнительных мер, направленных на защиту нашей страны, а также граждан сопредельных государств от воздействия опасных биологических факторов и на предотвращение биологических угроз", - отметил Патрушев.
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27 мая, 18:21В России
Минобороны РФ связало оспу обезьян с биолабораториями США
 
БезопасностьУкраинаРоссияСШАНиколай Патрушев
 
 
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