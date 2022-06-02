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Юристы помогли более ста тысячам беженцев из Донбасса
Юристы помогли более ста тысячам беженцев из Донбасса - РИА Новости, 02.06.2022
Юристы помогли более ста тысячам беженцев из Донбасса
Юристы дали более 100 тысяч консультаций беженцам с Донбасса, находящимся в России, сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании президиума и... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:52
2022-06-02T13:52
2022-06-02T13:52
специальная военная операция на украине
донбасс
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Юристы дали более 100 тысяч консультаций беженцам с Донбасса, находящимся в России, сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании президиума и правления Ассоциации юристов России."Не могу не отметить высокую эффективность работы Минюста России, госюрбюро и региональных отделений Ассоциации по оказанию правовых консультаций в пунктах временного размещения эвакуированных жителей Донбасса. На сегодняшний день только по линии наших территориальных управлений и госюрбюро оказано более 100 тысяч консультаций", - сказал министр.По его словам, тут отлично себя зарекомендовали мобильные офисы госюрбюро, поэтому Минюст продолжает работу по вопросу приобретения и передачи регионам специальных автомобилей для выездных юридических консультаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20220602/karty-1792590404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, россия, общество
Юристы помогли более ста тысячам беженцев из Донбасса
Юристы провели более ста тысяч консультаций для беженцев из Донбасса