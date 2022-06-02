https://ria.ru/20220602/bezhentsy-1792622977.html

Юристы помогли более ста тысячам беженцев из Донбасса

Юристы помогли более ста тысячам беженцев из Донбасса - РИА Новости, 02.06.2022

Юристы помогли более ста тысячам беженцев из Донбасса

Юристы дали более 100 тысяч консультаций беженцам с Донбасса, находящимся в России, сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании президиума и... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T13:52

2022-06-02T13:52

2022-06-02T13:52

специальная военная операция на украине

донбасс

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774416820_0:0:3031:1704_1920x0_80_0_0_29c792d6e00671c5987c169a00d3adaf.jpg

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Юристы дали более 100 тысяч консультаций беженцам с Донбасса, находящимся в России, сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании президиума и правления Ассоциации юристов России."Не могу не отметить высокую эффективность работы Минюста России, госюрбюро и региональных отделений Ассоциации по оказанию правовых консультаций в пунктах временного размещения эвакуированных жителей Донбасса. На сегодняшний день только по линии наших территориальных управлений и госюрбюро оказано более 100 тысяч консультаций", - сказал министр.По его словам, тут отлично себя зарекомендовали мобильные офисы госюрбюро, поэтому Минюст продолжает работу по вопросу приобретения и передачи регионам специальных автомобилей для выездных юридических консультаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20220602/karty-1792590404.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донбасс, россия, общество