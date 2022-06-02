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Юристы помогли более ста тысячам беженцев из Донбасса - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Юристы помогли более ста тысячам беженцев из Донбасса
Юристы помогли более ста тысячам беженцев из Донбасса - РИА Новости, 02.06.2022
Юристы помогли более ста тысячам беженцев из Донбасса
Юристы дали более 100 тысяч консультаций беженцам с Донбасса, находящимся в России, сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании президиума и... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T13:52
2022-06-02T13:52
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
общество
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Юристы дали более 100 тысяч консультаций беженцам с Донбасса, находящимся в России, сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании президиума и правления Ассоциации юристов России."Не могу не отметить высокую эффективность работы Минюста России, госюрбюро и региональных отделений Ассоциации по оказанию правовых консультаций в пунктах временного размещения эвакуированных жителей Донбасса. На сегодняшний день только по линии наших территориальных управлений и госюрбюро оказано более 100 тысяч консультаций", - сказал министр.По его словам, тут отлично себя зарекомендовали мобильные офисы госюрбюро, поэтому Минюст продолжает работу по вопросу приобретения и передачи регионам специальных автомобилей для выездных юридических консультаций.
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донбасс, россия, общество
13:52 02.06.2022
 
Юристы помогли более ста тысячам беженцев из Донбасса

Юристы провели более ста тысяч консультаций для беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Эвакуированные жители ДНР и ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Юристы дали более 100 тысяч консультаций беженцам с Донбасса, находящимся в России, сообщил глава Минюста РФ Константин Чуйченко на заседании президиума и правления Ассоциации юристов России.
"Не могу не отметить высокую эффективность работы Минюста России, госюрбюро и региональных отделений Ассоциации по оказанию правовых консультаций в пунктах временного размещения эвакуированных жителей Донбасса. На сегодняшний день только по линии наших территориальных управлений и госюрбюро оказано более 100 тысяч консультаций", - сказал министр.
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По его словам, тут отлично себя зарекомендовали мобильные офисы госюрбюро, поэтому Минюст продолжает работу по вопросу приобретения и передачи регионам специальных автомобилей для выездных юридических консультаций.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияОбщество
 
 
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