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Более 15,5 тысячи беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки

Более 15,5 тысячи беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки - РИА Новости, 02.06.2022

Более 15,5 тысячи беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки

Более 15,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T10:11

2022-06-02T10:11

2022-06-02T10:11

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

донбасс

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июн - РИА Новости. Более 15,5 тысячи беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за минувшие сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15,5 тысячи граждан", - говорится в сообщении.По данным экстренных служб, всего через приграничные регионы в Россию прибыли более 1 миллиона 615 тысяч беженцев.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

россия

ростовская область

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, ростовская область, донбасс, в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика