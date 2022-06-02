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В Россию прибыли более 1,6 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины

В Россию прибыли более 1,6 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины - РИА Новости, 02.06.2022

В Россию прибыли более 1,6 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины

Свыше 1,6 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T09:34

2022-06-02T09:34

2022-06-02T09:34

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Свыше 1,6 миллиона беженцев из Донбасса и с Украины прибыли в Россию с начала эскалации военного конфликта, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."С начала конфликта границу России пересекли 1 миллион 615 тысяч 490 беженцев, среди которых 262,82 тысячи детей", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что за минувшие сутки через приграничные регионы в Россию прибыли 20,28 тысячи беженцев.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.

россия

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, донбасс, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика