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Польша предъявила украинским беженцам ультиматум
Польша предъявила украинским беженцам ультиматум - РИА Новости, 02.06.2022
Польша предъявила украинским беженцам ультиматум
Большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T06:26
2022-06-02T06:26
2022-06-02T10:54
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.Решение вступит в силу 1 июля. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.Власти, отмечается в публикации, планируют стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно."Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину", - приводит Rzeczpоspolita слова польского профессора Петра Длугоша.Ранее польский лидер Анджей Дуда посетовал, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. По данным на середину мая, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов украинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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РИА Новости
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в мире, польша, украина
06:26 02.06.2022 (обновлено: 10:54 02.06.2022)
Польша предъявила украинским беженцам ультиматум
Rzeczpоspolita: Польша отменит пособия для части украинских беженцев с 1 июля
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости.
Большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, сообщает
издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.
Решение вступит в силу 1 июля. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.
Власти, отмечается в публикации, планируют стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.
"Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину", - приводит Rzeczpоspolita слова польского профессора Петра Длугоша.
Ранее польский лидер Анджей Дуда
посетовал, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. По данным на середину мая, с начала российской спецоперации в Польшу
прибыли более трех миллионов украинцев.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.