Рейтинг@Mail.ru
Польша предъявила украинским беженцам ультиматум - РИА Новости, 02.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220602/bezhentsy-1792508732.html
Польша предъявила украинским беженцам ультиматум
Польша предъявила украинским беженцам ультиматум - РИА Новости, 02.06.2022
Польша предъявила украинским беженцам ультиматум
Большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T06:26
2022-06-02T10:54
в мире
польша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792544751_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_e768ee62a6bee9ab6847dabd3c66ad64.jpg
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.Решение вступит в силу 1 июля. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.Власти, отмечается в публикации, планируют стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно."Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину", - приводит Rzeczpоspolita слова польского профессора Петра Длугоша.Ранее польский лидер Анджей Дуда посетовал, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. По данным на середину мая, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов украинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220504/bezhentsy-1786662089.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792544751_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_987443a3f842c9d8dfb9ef8a5fdf0066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина
06:26 02.06.2022 (обновлено: 10:54 02.06.2022)
 
Польша предъявила украинским беженцам ультиматум

Rzeczpоspolita: Польша отменит пособия для части украинских беженцев с 1 июля

© AFP 2022 / Wojtek RadwanskiБеженцы на границе Украины и Польши
Беженцы на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© AFP 2022 / Wojtek Radwanski
Беженцы на границе Украины и Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление заместителя главы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.
Решение вступит в силу 1 июля. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.
Власти, отмечается в публикации, планируют стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.
"Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину", - приводит Rzeczpоspolita слова польского профессора Петра Длугоша.
Ранее польский лидер Анджей Дуда посетовал, что Варшава и Будапешт вынуждены справляться с потоком беженцев без помощи Евросоюза. По данным на середину мая, с начала российской спецоперации в Польшу прибыли более трех миллионов украинцев.
Беженцы на границе Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 08:00
У европейцев кончились деньги и терпение для беженцев
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
В миреПольшаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала