https://ria.ru/20220602/berdyansk-1792642649.html

В порту Бердянска при разминировании прогремел взрыв

В порту Бердянска при разминировании прогремел взрыв - РИА Новости, 02.06.2022

В порту Бердянска при разминировании прогремел взрыв

Взрывы в порту города Бердянска связаны с проводимыми там работами по разминированию, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T14:52

2022-06-02T14:52

2022-06-02T16:35

специальная военная операция на украине

в мире

бердянск

украина

запорожская область

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн — РИА Новости. Взрывы в порту города Бердянска связаны с проводимыми там работами по разминированию, сообщается в Telegram-канале городской администрации."Жители Бердянска и гости города, сохраняйте спокойствие: взрыв, произошедший сегодня в порту города в 13:00, был следствием разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ при бегстве", — говорится в заявлении.Как отмечается, работы продолжаются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и уже снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ходе боевых действий российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220531/porty-1791914195.html

бердянск

украина

запорожская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, бердянск, украина, запорожская область, россия, ситуация в днр и лнр