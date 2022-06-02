https://ria.ru/20220602/belorussiya-1792630300.html
Спектакли и выставки пройдут в Москве в Дни культуры Белоруссии в России
Спектакли и выставки пройдут в Москве в Дни культуры Белоруссии в России - РИА Новости, 02.06.2022
Спектакли и выставки пройдут в Москве в Дни культуры Белоруссии в России
Спектакли, кинопоказы, музыкальные выступления и выставки пройдут в Москве в Дни культуры Белоруссии в России, которые стартуют 6 июня, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T14:26
2022-06-02T14:26
2022-06-02T14:26
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Спектакли, кинопоказы, музыкальные выступления и выставки пройдут в Москве в Дни культуры Белоруссии в России, которые стартуют 6 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ."Главным событием Дней культуры Республики Беларусь в Российской Федерации станет показ спектаклей Национального белорусского театра им. Янки Купалы в Московском театре "Et Cetera", — говорится в сообщении.Спектакли "Павлинка" и "Женитьба" пройдут 6 и 7 июня соответственно. Отмечается, что в фойе театра также будут организованы выставка "Гимн театру" и музыкальные выступления фольклорного ансамбля славянской песни "Збiцень" и народного ансамбля народной песни и музыки "Шчодрыца".Кроме того, в залах Новой Третьяковки будет развернута выставка картин современных белорусских художников, а в Центральном Доме кинематографистов в период с 6 по 8 июня состоятся Дни белорусского кино."В рамках Дней кино представят лучшие образцы белорусского кинематографа, среди которых документальные фильмы "Уновис" и "Перезвон", анимационная программа: "Звезды 7-го неба", "Тошка и его друзья. Есть контакт", "Ложка для солдата", "Боевая машина", "263 ночи", – а также фильмы "Не игра", "Я родом из детства", "Война. Остаться человеком", "Тум паби дум", — отмечается в сообщении.Дни культуры Белоруссии в России проводятся при поддержке министерств культуры обеих стран.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, белоруссия, et cetera, театр, кино, выставки, новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Спектакли и выставки пройдут в Москве в Дни культуры Белоруссии в России
В Дни культуры Белоруссии в России 6 и 7 июня в Москве пройдут спектакли и выставки
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Спектакли, кинопоказы, музыкальные выступления и выставки пройдут в Москве в Дни культуры Белоруссии в России, которые стартуют 6 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
"Главным событием Дней культуры Республики Беларусь в Российской Федерации станет показ спектаклей Национального белорусского театра им. Янки Купалы в Московском театре "Et Cetera", — говорится в сообщении.
Спектакли "Павлинка" и "Женитьба" пройдут 6 и 7 июня соответственно. Отмечается, что в фойе театра также будут организованы выставка "Гимн театру" и музыкальные выступления фольклорного ансамбля славянской песни "Збiцень" и народного ансамбля народной песни и музыки "Шчодрыца".
Кроме того, в залах Новой Третьяковки будет развернута выставка картин современных белорусских художников, а в Центральном Доме кинематографистов в период с 6 по 8 июня состоятся Дни белорусского кино.
"В рамках Дней кино представят лучшие образцы белорусского кинематографа, среди которых документальные фильмы "Уновис" и "Перезвон", анимационная программа: "Звезды 7-го неба", "Тошка и его друзья. Есть контакт", "Ложка для солдата", "Боевая машина", "263 ночи", – а также фильмы "Не игра", "Я родом из детства", "Война. Остаться человеком", "Тум паби дум", — отмечается в сообщении.
Дни культуры Белоруссии в России проводятся при поддержке министерств культуры обеих стран.