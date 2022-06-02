https://ria.ru/20220602/bedros-1792341067.html

Биография Бедроса Киркорова

Биография Бедроса Киркорова - РИА Новости, 02.06.2022

Биография Бедроса Киркорова

Народный артист России Бедрос Киркоров (настоящее имя Бедрос Пилибос Крикорян) родился 2 июня 1932 года в Варне (Болгария) в семье потомственных сапожников. Его РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T03:26

2022-06-02T03:26

2022-06-02T03:26

справки

бедрос киркоров

болгария

гитис

россия

филипп киркоров

ссср

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/01/1792345158_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_c8aecde622d18514ef2bd6a5b632e9a6.jpg

Народный артист России Бедрос Киркоров (настоящее имя Бедрос Пилибос Крикорян) родился 2 июня 1932 года в Варне (Болгария) в семье потомственных сапожников. Его предки из турецких армян, которые в итоге оказались на территории современной Болгарии. В детстве занимался художественной самодеятельностью в одном из армянских клубов при общине в Болгарии под названием "Ереван". В 17 лет окончил профессионально-техническое училище, получив специальность сапожника-модельера. Непродолжительное время работал по специальности.Параллельно пел в городском хоре, брал частные уроки вокала.В 18 лет без музыкального образования был принят в Государственную оперу Варны. Репетировал партию Альфреда из оперы Джузеппе Верди "Травиата", но был призван в армию. Служил на границе, а затем был переведен в ансамбль строительных войск, с которым участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Варшаве (Польша) в 1955 году.Демобилизовавшись, возобновил выступления в Варненской опере. Участвовал также в сборных концертах в Международном доме журналистов, где часто бывали гости из СССР – известные кинематографисты, певцы, композиторы.Выступление Бедроса Киркорова услышал советский композитор Арно Бабаджанян и посоветовал ему получить в СССР профессиональное музыкальное образование.В 1962 году приехал в Москву и был зачислен на второй курс ГИТИСа (курс народного артиста СССР Бориса Покровского). Параллельно с учебой начал работать в "Москонцерте", пел вместе с ведущими советскими оркестрам под управлением таких мэтров как Юрий Силантьев, Владимир Федосеев, Эдди Рознер, Леонид Утесов.Участвовал в международной программе "Мелодия друзей" (в ней выступали артисты из социалистических стран).Визитной карточкой певца стала сольная программа "Москва – София, София – Москва", где воспевал советско-болгарскую дружбу. Именно в ней звучала самая известная песня в его исполнении – "Алеша". Песня на стихи поэта Константина Ваншенкина и музыку композитора Эдуарда Колмановского посвящена памятнику советскому солдату "Алеша" в болгарском городе Пловдиве как символу памяти всем советским солдатам, погибшим при освобождении Болгарии от нацистской оккупации во Второй мировой войне. Бедрос Киркоров работал в Московской филармонии, в настоящее время является солистом Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского, выступает с оркестром русских народных инструментов им. В.Г. Бабанова.В его репертуаре более полусотни песен на народную и патриотическую тематику.Артист выступал в дуэте с Филиппом Киркоровым, Мари Киркоровой, Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном, Лили Ивановой, Бисером Кировым и др.Бедрос Киркоров – постоянный член и председатель жюри фестивалей и конкурсов исполнительского мастерства среди детей и юношества в Великом Новгороде и городах России.С 2011 года выступает в роли организатора концертной программы "От сердца к сердцу" в рамках Новгородского областного благотворительного марафона "Рождественский подарок".Во время работы в Московской филармонии в связи с 40-летием освобождения Болгарии дал 40 гастрольных благотворительных концертов для возведения памятника на Поклонной горе.В августе 2007 года по инициативе и на средства Бедроса Киркорова в городе Холм Новгородской области был открыт памятник болгарскому герою Павлу Калитину. При участии Бедроса Киркорова в Болгарии поставлен памятник генералу Федору Ушакову.Бедрос Киркоров – лауреат международных конкурсов в Париже, Бухаресте, Варшаве.В 1992 году он стал первым среди иностранных граждан заслуженным артистом России. В 2012 году Бедрос Киркоров был удостоен звания народного артиста РФ. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005). Бедрос Киркоров женат вторым браком. От первого брата есть сын Филипп Киркоров – эстрадный певец, народный артист России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

болгария

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, бедрос киркоров, болгария, гитис, россия, филипп киркоров, ссср