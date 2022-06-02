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Херсонский глава анонсировал приезд представителей крупных банков - РИА Новости, 02.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Херсонский глава анонсировал приезд представителей крупных банков
Херсонский глава анонсировал приезд представителей крупных банков - РИА Новости, 02.06.2022
Херсонский глава анонсировал приезд представителей крупных банков
Представители двух-трех крупных банков прибудут в ближайшие дни в Херсон, чтобы на месте изучить вопрос об открытии своих отделений, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:55
2022-06-02T15:55
специальная военная операция на украине
экономика
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 2 июн - РИА Новости. Представители двух-трех крупных банков прибудут в ближайшие дни в Херсон, чтобы на месте изучить вопрос об открытии своих отделений, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо."Еще два или три банка, уже крупных банка, намерены в ближайшие дни быть в Херсоне и будут рекогносцировку проводить для того, чтобы свои отделения открыть", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.Первым российским банком, который заработал в Херсонской области, стал Международный расчетный банк.
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экономика, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, ситуация в днр и лнр
15:55 02.06.2022
 
Херсонский глава анонсировал приезд представителей крупных банков

Херсонский глава Сальдо анонсировал приезд в ближайшие дни представителей крупных банков

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПамятник А.В.Суворову в Херсоне
Памятник А.В.Суворову в Херсоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Памятник А.В.Суворову в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 2 июн - РИА Новости. Представители двух-трех крупных банков прибудут в ближайшие дни в Херсон, чтобы на месте изучить вопрос об открытии своих отделений, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.
"Еще два или три банка, уже крупных банка, намерены в ближайшие дни быть в Херсоне и будут рекогносцировку проводить для того, чтобы свои отделения открыть", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.
Первым российским банком, который заработал в Херсонской области, стал Международный расчетный банк.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаХерсонская областьВладимир СальдоРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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