https://ria.ru/20220602/banki-1792664544.html

Херсонский глава анонсировал приезд представителей крупных банков

Херсонский глава анонсировал приезд представителей крупных банков - РИА Новости, 02.06.2022

Херсонский глава анонсировал приезд представителей крупных банков

Представители двух-трех крупных банков прибудут в ближайшие дни в Херсон, чтобы на месте изучить вопрос об открытии своих отделений, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T15:55

2022-06-02T15:55

2022-06-02T15:55

специальная военная операция на украине

экономика

херсонская область

владимир сальдо

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ХЕРСОН, 2 июн - РИА Новости. Представители двух-трех крупных банков прибудут в ближайшие дни в Херсон, чтобы на месте изучить вопрос об открытии своих отделений, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо."Еще два или три банка, уже крупных банка, намерены в ближайшие дни быть в Херсоне и будут рекогносцировку проводить для того, чтобы свои отделения открыть", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.Первым российским банком, который заработал в Херсонской области, стал Международный расчетный банк.

https://ria.ru/20220405/vtb-1781866594.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, ситуация в днр и лнр