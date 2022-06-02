https://ria.ru/20220602/banki-1792664544.html
Херсонский глава анонсировал приезд представителей крупных банков
Херсонский глава анонсировал приезд представителей крупных банков - РИА Новости, 02.06.2022
Херсонский глава анонсировал приезд представителей крупных банков
Представители двух-трех крупных банков прибудут в ближайшие дни в Херсон, чтобы на месте изучить вопрос об открытии своих отделений, сообщил журналистам глава... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T15:55
2022-06-02T15:55
2022-06-02T15:55
специальная военная операция на украине
экономика
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 2 июн - РИА Новости. Представители двух-трех крупных банков прибудут в ближайшие дни в Херсон, чтобы на месте изучить вопрос об открытии своих отделений, сообщил журналистам глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо."Еще два или три банка, уже крупных банка, намерены в ближайшие дни быть в Херсоне и будут рекогносцировку проводить для того, чтобы свои отделения открыть", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос РИА Новости.Первым российским банком, который заработал в Херсонской области, стал Международный расчетный банк.
https://ria.ru/20220405/vtb-1781866594.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Херсонский глава анонсировал приезд представителей крупных банков
Херсонский глава Сальдо анонсировал приезд в ближайшие дни представителей крупных банков