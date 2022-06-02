https://ria.ru/20220602/avtomobili-1792507034.html

Эксперт: подержанные автомобили в России дешевеют второй месяц подряд

Эксперт: подержанные автомобили в России дешевеют второй месяц подряд - РИА Новости, 02.06.2022

Эксперт: подержанные автомобили в России дешевеют второй месяц подряд

Эксперты второй месяц подряд отмечают снижение цен на подержанные автомобили в России, а мае их стоимость упала на 12% к апрелю, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022

2022-06-02T05:58

2022-06-02T05:58

2022-06-02T05:58

экономика

авто

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Эксперты второй месяц подряд отмечают снижение цен на подержанные автомобили в России, а мае их стоимость упала на 12% к апрелю, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец.Она уточнила, что при этом в целом с начала года подержанные автомобили подорожали на 5%."Самыми популярными автомобилями с пробегом стали "Лада Приора", Toyota Corolla и "Лада Гранта". Все эти модели подешевели за май в среднем на 6-7%. Сильнее всего упали в цене дорогие модели - стоимостью от 2 миллионов рублей и выше. Так, подержанные Mercedes за прошедший месяц подешевели в среднем на 100-250 тысяч рублей", - рассказала собеседница.По ее словам, аналитики полагают, что спрос на машины не растет, и продавцы, которые заинтересованы в том, чтобы быстрее продать авто, вынужденно снижают цены. По данным экспертов, летом, в отпускной сезон, продажи машин всегда идут на спад, поэтому тренд на снижение их стоимости может продлиться.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, авто, россия