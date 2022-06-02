https://ria.ru/20220602/avtomobili-1792507034.html
Эксперт: подержанные автомобили в России дешевеют второй месяц подряд
Эксперт: подержанные автомобили в России дешевеют второй месяц подряд - РИА Новости, 02.06.2022
Эксперт: подержанные автомобили в России дешевеют второй месяц подряд
Эксперты второй месяц подряд отмечают снижение цен на подержанные автомобили в России, а мае их стоимость упала на 12% к апрелю, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 02.06.2022
2022-06-02T05:58
2022-06-02T05:58
2022-06-02T05:58
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ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Эксперты второй месяц подряд отмечают снижение цен на подержанные автомобили в России, а мае их стоимость упала на 12% к апрелю, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец.Она уточнила, что при этом в целом с начала года подержанные автомобили подорожали на 5%."Самыми популярными автомобилями с пробегом стали "Лада Приора", Toyota Corolla и "Лада Гранта". Все эти модели подешевели за май в среднем на 6-7%. Сильнее всего упали в цене дорогие модели - стоимостью от 2 миллионов рублей и выше. Так, подержанные Mercedes за прошедший месяц подешевели в среднем на 100-250 тысяч рублей", - рассказала собеседница.По ее словам, аналитики полагают, что спрос на машины не растет, и продавцы, которые заинтересованы в том, чтобы быстрее продать авто, вынужденно снижают цены. По данным экспертов, летом, в отпускной сезон, продажи машин всегда идут на спад, поэтому тренд на снижение их стоимости может продлиться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия
Эксперт: подержанные автомобили в России дешевеют второй месяц подряд
Эксперт Погребец: цены на подержанные автомобили в России в мае упали на 12 процентов
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн – РИА Новости. Эксперты второй месяц подряд отмечают снижение цен на подержанные автомобили в России, а мае их стоимость упала на 12% к апрелю, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец.
"В апреле 2022 года бывшие в употреблении авто подешевели на 16% к уровню марта, в мае эта тенденция продолжилась. Средняя цена выставленного на продажу подержанного авто в России в мае упала на 12% относительно апреля и составила 851 тысячу рублей. При этом предложение выросло на 7%, а спрос практически не изменился", - отметила Погребец.
Она уточнила, что при этом в целом с начала года подержанные автомобили подорожали на 5%.
"Самыми популярными автомобилями с пробегом стали "Лада Приора", Toyota Corolla и "Лада Гранта". Все эти модели подешевели за май в среднем на 6-7%. Сильнее всего упали в цене дорогие модели - стоимостью от 2 миллионов рублей и выше. Так, подержанные Mercedes за прошедший месяц подешевели в среднем на 100-250 тысяч рублей", - рассказала собеседница.
По ее словам, аналитики полагают, что спрос на машины не растет, и продавцы, которые заинтересованы в том, чтобы быстрее продать авто, вынужденно снижают цены. По данным экспертов, летом, в отпускной сезон, продажи машин всегда идут на спад, поэтому тренд на снижение их стоимости может продлиться.